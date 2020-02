Las empresas están empezando a incluir cláusulas anticorrupción en las adendas a contratos de concesión, informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin).

“En general, los nuevos contratos de concesión todos vienen con cláusula anticorrupción. Y en los antiguos, conforme se van firmando adendas -que siempre son necesarias pues hay demoras en entrega de terrenos o por los motivos que fueran- se está empezando a incluir la cláusula anticorrupción”, señaló a Gestión.pe la presidenta de Afin, Leonie Roca.

Refirió que esto se dará con la próxima adenda –prevista a firmarse entre el Ministerio de Transportes y DP World este 27 de febrero- para la expansión del terminal Muelle Sur del puerto del Callao.

“Las distintas adendas en curso como la de DP World, por ejemplo, ya ha salido con cláusula anticorrupción, que no la tenía el contrato original. Tanto la Contraloría como los ministerios lo están exigiendo y los concesionarios lo están aceptando”, señaló Roca.

Agregó que otro caso se dará con la prórroga al contrato de Asociación Público Privada (APP) entre Salog y Essalud, para el servicio de gestión de medicamentos. “Allí también se estará incluyendo la cláusula anticorrupción”, anotó Roca.

Por su parte la presidenta de Confiep, María Isabel León, destacó la incorporación de las cláusulas anticorrupción en los contratos como una forma de protección para el Estado.

“Con los antecedentes que hemos vivido y en la coyuntura de la que todavía no salimos al 100%, se hace muy necesario que hayan cláusulas anticorrupción en los contratos para tener la precaución de una vía de escape cuando se detecten casos de corrupción”, señaló León a Gestión.pe.

¿Borrón y cuenta nueva?

Cabe recordar que hace unos días la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, informó que en los 32 contratos de concesión de su sector aún no se había incluido cláusulas anticorrupción, debido a que las compañías proponen que su aplicación no sea retroactiva, es decir, desde el inicio de la concesión, sino que tenga vigencia desde el momento de la firma de esta cláusula (Gestión 05.02.2020).

Al respecto, la presidenta de Afin, Leonie Roca, refirió que este pedido se debe a que las empresas recién en los últimos años han mejorado sus sistemas de prevención de corrupción.

“Si tú a la empresa le pides hoy día que firme la cláusula anticorrupción, te dirá ok. Pero si le dices que rija hacia atrás, cuando tú has invertido millones de dólares y cuando hace diez años no tenías un sistema de control de cumplimiento como el que hoy día sí tienen las empresas, no vas a arriesgar tu contrato de concesión a que eventualmente descubran que hace diez años el señor que contrataste para licencia de defensa civil pagó una corrupción”, sostuvo la ejecutiva.

APP para hospitales

Las presidentas de Afin y Confiep brindaron estas declaraciones tras participar ayer de una visita, junto a una delegación de embajadores, al hospital Alberto Leopoldo Barton (Callao) de EsSalud, construido bajo la modalidad de APP, donde se atienden 250,000 asegurados.

La presidenta de Confiep, María Isabel León, refirió que este es un ejemplo donde una APP ha tenido éxito. “Hay un 80% de satisfacción de las atenciones médicas y 90% de satisfacción de las operaciones. Las APP pueden funcionar, sin que ello signifique una mayor inversión para EsSalud”, resaltó.

Por ello indicó que las empresas se encuentran con expectativa de participar en las próximas licitaciones anunciadas por Proinversión para construir hospitales en Piura y Nuevo Chimbote vía el mecanismo de APP.