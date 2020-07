Con la reanudación de los vuelos domésticos prevista para este miércoles, no solo entrarán en actividad las grandes aerolíneas comerciales, sino también unas 150 pequeñas aeronaves (para entre seis y 12 pasajeros) destinadas a los vuelos chárter, la instrucción y el turismo. Sin embargo, ante la previsible caída de este último, varias empresas tendrán que reinventarse.

Antes del inicio de la pandemia, 14 empresas aéreas se dedicaban al sobrevuelo de las Líneas de Nazca (Ica), con entre 70 y 80 naves que trasladaban, en conjunto, un promedio de 120,000 pasajeros por año.

Más del 70% de este público era extranjero, cuyo flujo previsiblemente tardará más que el nacional en recuperarse. Por ello, la Asociación de pilotos y propietarios de aeronaves del Perú (AOPA Perú) estima que la demanda de estos vuelos turísticos volverá a los niveles previos al COVID-19 aún dentro de dos años.

“Estas empresas están en un problema bastante serio, porque Nazca de por sí se movía por el turismo, que se tardará mucho en recuperarse. Por eso, la mayoría está llevando sus aviones a trabajar como ‘aerotaxis’ en la selva, para trasladar a los pasajeros hacia ciertos puntos remotos donde no entra ninguna línea aérea. Mediante el servicio de ‘aerotaxi’ se mueve el comercio de estas regiones”, indicó Djordje Velickovich, director de AOPA Perú.

Según señaló, migrar a ciudades como Tarapoto, Pucallpa, Iquitos o Puerto Maldonado, entre otras donde se incrementará esta oferta, representa para estas empresas la mejor alternativa de supervivencia. Sin embargo, advirtió que algunas otras se verán en la necesidad de cerrar.

Por el contrario, las empresas que tendrían una alta demanda de sus servicios con el reinicio de operaciones serán unas ocho –con hasta 25 aeronaves- dedicadas a los vuelos chárter.

“Habrá mucha gente que no querrá subirse a una aeronave de pasajeros, por precaución, y puede crecer la demanda de las aeronaves dedicadas a los vuelos chárter, sobre todo entre los empresarios. Los precios de estos vuelos varían mucho, según el recorrido, pero pueden ir de los US$ 500 hasta los US$ 10,000”, agregó.

En tanto, también se espera el reinicio de actividades en unas ocho escuelas de aviación en el país, que poseen más de 40 aviones instrucción, ubicadas en Lima, Pisco y Pucallpa.

En el Perú hay entre 8,000 y 10,000 pilotos, de los cuales alrededor del 50% ha perdido el empleo debido a la pandemia.

AOPA Perú espera que el Gobierno brinde beneficios al sector para lidiar con esta crisis, como la reducción de gastos aeroportuarios, entre otros contenidos en la propuesta de actualización de la Ley de promoción de los servicios de transporte aéreo.

