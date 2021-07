Una investigación realizada por el Peterson Institute for International Economic reveló que las empresas de tecnología han obtenido ciertos beneficios al incorporar más mujeres en puestos de liderazgo.

Según la investigación, las compañías donde el 30% de líderes son mujeres tienen un aumento del 15% en su rentabilidad, en comparación con aquellas de los mismos sectores que no cuentan con presencia femenina en posiciones de liderazgo.

“Sumar una mujer más a la junta directiva de una empresa o en un equipo de alta dirección, sin alterar el tamaño global de la junta, está correlacionado con un aumento en el retorno de activos de ocho a trece puntos base”, precisó Joaquín Valle del Olmo, managing director & partner de Boston Consulting Group (BCG).

Determinar qué motiva a las mujeres a crecer en el campo tecnológico y cómo las empresas pueden expandir su número de líderes femeninas son dos cuestiones que el BCG y Heidrick & Struggles buscan responder, en su informe “Learning from Women Who’ve Made It to the Top in Tech”. Este reporte se elaboró tras entrevistar a profundidad a más de 750 líderes tecnológicos de ambos sexos.

Entre los hallazgos principales se encontró que no existe una ‘brecha de ambición’. Cerca del mismo porcentaje de mujeres y hombres – 62% y 67% respectivamente – buscaban una promoción.

Asimismo, el 44% de las mujeres señalaron que su primer ascenso laboral fue el más importante, mientras que solo un 32% de los hombres considera lo mismo. Los líderes masculinos tienden a considerar que sus ascensos posteriores fueron más determinantes.

Por otra parte, el 23% de mujeres citaron el dominio de habilidades técnicas avanzadas como el factor más importante en su éxito, mientras solo un 13% de los hombres se inclinaron por este aspecto.

Los beneficios de un liderazgo diverso están comprobados, pero las compañías de tecnología aún no le sacan el máximo provecho. Serán las acciones comprometidas por parte de todos los ‘stakeholders’ las que permitirán a las mujeres a alcanzar su máximo potencial y crear una situación de ganancia para ellas y sus centros de trabajo, según BCG.