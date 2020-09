Si la pandemia ha golpeado a las principales regiones del país, el caso de Loreto es uno de los más críticos. La región más grande del Perú, con vastos recursos naturales, padece una profunda depresión económica, la que se vio acentuada por el coronavirus.

“Estamos en una recesión desde el año 2016, todos los sectores que conforman el desarrollo de Loreto han sido golpeados”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Ricardo Boria Jesson.

En el tema forestal, afirmó que la implementación de leyes protectoras del medioambiente ha llevado a que la exportación sea prácticamente nula.

A esto se suma la falta de embarcaciones internacionales que lleven sus productos maderables. Adicionalmente, hay opciones más atractivas como Pucallpa que tiene carreteras, luz eléctrica más económica y donde las maderas son trasladadas para aserrar.

En cuanto al sector petrolero, la caída ha sido prolongada desde el 2014, cuando el Lote 192 pasó a ser manejado por Petroperú. Desde ese momento, explicó Boria, el desarrollo petrolero ha ido en picada. Más aún, cuando a principios de abril el precio se puso en negativo.

Por el lado del turismo, la situación es acaso peor. Debido al cierre de fronteras, ahora solo dependen del turismo regional, algo utópico al haber un bajo consumo interno. Por otro lado, muchos negocios no han accedido a créditos de Reactiva y no saben cuánto tiempo más podrán sobrevivir.

“Pero hay otro tema. Antes si uno quería viajar a Iquitos, no pagaba el IGV en el pasaje. Ahora que se han quitado estas exoneraciones, un pasaje Lima-Iquitos, en una fecha clave como San Juan, Navidad o Fiestas Patrias cuesta entre US$ 200 y US$ 250. Es como irte a Colombia. Y la estadía también es cara. El turismo está sufriendo más que otros sectores”, subrayó Boria.

Con respecto al comercio, la demanda por los artículos de primera necesidad ha sido fuerte al haber restricciones. Pero a nivel nacional hubo una falta de oferta, lo que llevó a que los precios suban. “El kilo de pollo aquí llegó costar S/ 40 el kilo. Hay incertidumbre con respecto a algunos precios”, refirió.

Boria calcula que hay un aproximado de 50% de personas desempleadas en la región. No hay grandes obras, ni grandes construcciones. En ese sentido, uno de los retos es que el gobierno regional active su presupuesto, porque no gasta lo que debe en obras públicas.

“Tomemos en cuenta que aquí tenemos 8% de inflación acumulada en el año. Y eso lo advertimos en su momento cuando quitaron las exoneraciones para la Amazonía”.

¿Llegaron los créditos de FAE y Reactiva a Loreto? La gran mayoría de las empresas formales antiguas han recibido estos créditos. El problema es con las mypes que tienen menos de tres años y no califican. Por otro lado, el 70% de negocios son informales, apuntó.

Planes para levantarse

La Cámara de Comercio de Loreto agrupaba 250 empresas, pero ahora son 180, y el número sigue disminuyendo. Como gremio, afirman que buscan reactivar la economía con un trabajo con las autoridades y sociedad civil.

“Loreto, teniendo el 30% del territorio peruano y 3,000 kilómetros de frontera, tiene menos presupuesto que el Callao. Deberíamos tener un desarrollo mucho más influyente para el Perú. Loreto siempre ha producido materia prima que se ha exportado y ha sustentado parte del PBI, pero nunca se ha invertido”, manifestó.

La Cámara de Comercio de Loreto se ha propuesto trabajar en tres ejes en el corto plazo: conectividad, energía de bajo costo y un régimen tributario especial para Loreto.

Un tema urgente es el internet, ya que trabajan con la banda 3G y al no ser un servicio expandido, más del 40% de los niños no está recibiendo educación virtual. También las empresas se ven afectadas para rendir cuentas a la Sunat.

Pese a todo, hay una luz de esperanza. “Es un trabajo arduo tratar de cambiar la realidad. Tenemos que llegar con todas las instituciones y gremios a un punto en común para proceder. Ese es el gran reto”, finalizó Boria.