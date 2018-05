¿Por qué algunas empresas no cuentan con los libros electrónicos que exige Sunat?

La Sunat anunció hace unos días que iniciará la etapa sancionatoria para aquellos contribuyentes que están obligados de llevar libros y registros electrónicos y no lo han cumplido.

Al respecto, Juana Mollo, socia de PwC Perú , menciona que existen empresas que han preferido no enviar sus libros electrónicos porque pueden tener algunas inconsistencias en su contabilidad que prefieren no exponer.

"¿Por qué no presentan los libros? La elaboración de los libros electrónicos no es una labor sencilla debido a que debe hacerse en forma manual. La mayoría de sistemas contables no permiten la generación de los libros en forma automática porque existen algunos campos adicionales que deben considerarse al presentar los libros, para cumplir con las estructuras establecidas por la autoridad tributaria", agrega.

Por ello, indica que el departamento contable debe de realizar una labor adicional en el cierre mensual: la elaboración y presentación de los libros electrónicos , la misma que muchas veces demanda varios días de trabajo.

¿Qué otras soluciones podría aplicar la Sunat para enfrentar esta elusión?

Mollo refiere que la Autoridad Tributaria ya está enfocando sus acciones para reducir la elusión tomando las siguientes medidas:

1. Control de las declaraciones omisas e inconsistencias de libros electrónicos .

2. Control de ventas no declaradas.

3. Control del crédito sospechoso, en el caso de contribuyentes que declaran ingresos, pero que incorporan en sus declaraciones créditos de compras que podrían corresponder a operaciones no reales o no fehacientes.

4. Control del saldo a favor dudoso, en el caso de contribuyentes que constantemente acumulan saldo a favor, en desmedro del IGV a pagar.

5. Control de los beneficios tributarios, para lo cual, Sunat empezará a validar que los contribuyentes que se acojan a este beneficio tengan los requisitos y las características necesarias para poder obtenerlos.

6. Control del uso indebido de los sistemas de pago, en el caso de las detracciones, percepciones, y retenciones, ya que , podría existir modalidades de evasión y elusión.

"Sin embargo, toda medida de control “en campo” va más orientada a identificar la evasión y no la elusión. Por ello, considero que lo más importante sería constituir un equipo de trabajo de especialistas que estudien las normas relacionadas con esas 6 medidas y “ajusten” las posibles debilidades de las normas para evitar que los contribuyentes busquen salidas con el fin de tributar menos o no tributar", recomienda.

La Sunat estima que por las inconsistencias encontradas entre los registros de ventas y compras electrónicos y las declaraciones juradas presentadas podrían lograr una recaudación de hasta S/ 1,700 millones, y este monto no incluye las multas por omisión o presentación tardía.

¿A quiénes impacta esta sanción?

A todos aquellos contribuyentes con obligación de presentar libros electrónicos y que no solo deben seguir presentándolos de manera electrónica, sino también regularizando lo que se hizo mal o no se hizo.

"Es importante tomar en consideración que de acuerdo a la Resolución de Superintendencia No.106-2018 de Sunat , se ha establecido no aplicar sanciones si los contribuyentes cumplan con subsanar la presentación de libros o registros electrónicos de acuerdo a unos plazos señalados en dicha resolución", concluye.