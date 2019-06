Empresas alistan inversión de US$ 320 millones al sur de Lima

La reducción de las zonas industriales ubicadas en Lima centro está empujando el surgimiento de nuevos terrenos con esta zonificación en zonas periféricas de la capital.

Un estudio de Apoyo Consultoría reveló que actualmente existen alrededor de 650 hectáreas industriales disponibles para la compra o alquiler en la zona sur de Lima.

Determinados sectores ya evidencian una presencia fuerte en esta zona.

Así, el estudio evidenció que tres empresas alistan inversiones por US$ 320 millones para ampliaciones y mejoras de plantas en esta zona. Entre estas figuran Mepsa (US$ 260 millones) que construirá una planta en Chilca, Exsa (US$ 40 millones) que mejorará su planta de sistemas de iniciación en Lurín, y Divemotor (US$ 20 millones) que construirá un centro de distribución en Lurín.

Lima centro sigue siendo la zona preferida por las empresas para adquirir terrenos industriales (38%) , seguida de la zona sur (33%), según un informe de Binswanger.

Crecimiento

Adicional a la alta densidad empresarial que ya existe en las antiguas zonas industriales de Lima, como el Cercado de Lima y La Victoria, otro factor que está llevando a las empresas a mirar hacia el sur es el incremento de población en estas áreas .

“En la zona sur ya estamos hablando de un núcleo urbano de 600,000 habitantes”, precisó Víctor Albuquerque, director de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría.

El estudio de Apoyo también indica que la clase media en el sur se ha casi duplicado en los últimos años en estos distritos, llegando al 62.7% con un sueldo promedio de S/ 1,480.

Por su parte, Carlos Montero, gerente central de Desarrollo Urbano de Centenario, indicó que muchas empresas están empezando a apostar por mudar su fábricas debido a que el valor del terreno en algunas zonas de Lima centro es mayor inclusive al de una planta instalada.

Agrega que el desarrollo de proyectos de conectividad y servicios contribuirán al crecimiento de la zona sur.

Macrópolis. La segunda etapa de la ciudad industrial apuntará a tener una combinación entre empresas de logística y plantas industriales. Molitalia ya arrancó obra en esta etapa y será la primera empresa en funcionar en esta ampliación. El 95% del primer parque ya se encuentra vendido