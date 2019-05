Empresarios peruanos de alimentos buscarán vínculos comerciales en Guatemala

Una delegación de empresarios peruanos del sector de alimentos visitarán Guatemala con el fin de establecer "nuevos contactos", crear "vínculos comerciales" y "fomentar nuevos negocios", aseguró este sábado la Cámara de Comercio del país centroamericano.

La visita, enfocada en una "rueda de negocios", se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en un hotel exclusivo al sur de la capital guatemalteca, en donde la Cámara de Comercio de Guatemala organizará la agenda de los encuentros entre empresarios de ambas naciones, "estableciendo citas de 30 minutos con cada una de las empresas interesadas en participar".

Serán 12 empresas peruanas las que llegarán a Guatemala a ofrecer productos como: "Aguacate, manzanas, espárragos, arándanos, melocotones, uvas, limones, pulpa de frutas, mermeladas, fruta confitada, salsas, extractos naturales (como la uña de gato, el 'camu camu', maca o 'golden berries') y especias, entre otros", agregó la entidad guatemalteca .

Tan solo en 2018, Guatemala importó del país sudamericano US$ 69 millones en productos "no tradicionales", de los cuales, US$ 12.8 millones correspondieron al sector agroindustrial, detalló la Cámara de Comercio.

Será "una oportunidad", explicó la entidad comercial en un comunicado de prensa, la cual podría ser de utilidad para que los "importadores y distribuidores conozcan nuevos proveedores" y concreten negocios y "diversificar" la oferta de productos a nivel local.

La gira de negocios de la delegación peruana incluye, además de Guatemala, los países de Panamá y República Dominicana, debido a que consideran estas naciones como un "alto potencial de negocios", refirió la Cámara de Comercio en su boletín