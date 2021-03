La crisis económica y sanitaria impactó negativamente en la economía del país -y del mundo- durante el 2020. Sin embargo, para el 2021 se espera un mejor resultado. En línea con ello, ya las compañías que están en el Perú están pensando qué acciones realizar para impulsar su crecimiento.

El 50% de los CEO peruanos revelaron que están planeando lanzar un nuevo producto o servicio al mercado durante los próximos 12 meses, según la 24th Annual Global CEO Survey elaborada por PwC. Si se compara con los países de la región, se podría decir que los CEO en el Perú están en el cuarto lugar en planear estas acciones, similar a Brasil (50%), y por debajo de Venezuela (64%), Colombia (63%) y Ecuador (54%).

“El mercado se ha ido acomodando en la utilización de nuevos canales; el canal de venta por Internet ha servido a muchas empresas para poder mantenerse. Pero, también para complementar, mejorar o cambiar su oferta. Hay algunas cosas que han generado mayor demanda; y también, en estos meses de pandemia, ha servido para probar nuevos modelos de gestión”, mencionó Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú.

También se destaca que el 20% de CEO en Perú planea perseguir nuevas fusiones y adquisiciones (F&A) . En este escenario, cabe recordar que en 2019 se publicó un Decreto de Urgencia que establecía el control previo de fusiones y adquisiciones empresariales (rige desde el 1 de este mes, pero no cuenta con reglamento); mientras que en enero de este año se aprobó una ley del Congreso que regulaba el mismo tema (ya fue reglamentada, pero aún no se aplica). Marchesi consideró que aún con la normativa sobre F&A, y la incertidumbre, no impediría que se realicen estos procesos.

Un 8% de CEO en el país que subrayó buscará vender un negocio. Si bien este porcentaje es bajo, en esta categoría el Perú supera a las otras economías de la región.

Perspectivas

En el caso de Perú, un 77% de encuestados cree que el crecimiento económico mundial mejorará. Entre ellos, un 62% considera que mejorará moderadamente y el 15% restante espera una gran mejora. Solo un 3% de CEO participantes del estudio cree que la situación decaerá significativamente.

Respecto a sus organizaciones, el 63% de CEO encuestados en Perú espera un aumento de sus ingresos; mientras que un 13% espera que sus ingresos declinen.

Riesgos

Respecto a las posibles amenazas para el crecimiento de su organización, el 88% respondió que el populismo es el principal riesgo, incluso por encima de la pandemia (80%). Además, siete de cada diez respondió que la sobrerregulación, la inestabilidad social y la incertidumbre política son amenazas para el desempeño de las compañías.

-Otros-

- Un 23% de CEO peruanos está haciendo cambios en el propósito de su organización para reflejar mejor su papel en la sociedad, como resultado de la crisis del covid-19.

- El 52% de CEO dijo que la planilla de su organización disminuyó durante los últimos 12 meses.

Se buscarán mejoras operativas

Orlando Marchesi, Socio principal de PwC Perú.

En principio, la perspectiva positiva de los CEO es importante, la mayoría piensa que habrá crecimiento económico. Además, el enfoque de las empresas, de los CEO, es que buscarán mejoras operativas para impulsar su crecimiento, enfocados en procesos, tecnología. Habrá mucho de esto para ser más eficientes.

A estos resultados se suma que el 50% dice que lanzará un nuevo producto o servicio en los próximos 12 meses, lo cual muestra que están en la búsqueda de nuevas oportunidades; y en el tema de fusiones y adquisiciones, no van a parar, sobre todo en las empresas más grandes. Con lo mencionado, la perspectiva, en medio de lo que vivimos, es positiva.

El covid-19 ha cambiado las preocupaciones de los CEO: en el 2020 la principal preocupación era la sobrerregulación, ahora es la pandemia y la salud.