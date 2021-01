El Emporio Comercial de Gamarra cerró el 2020 con pérdidas mayores a los S/ 3,000 millones lo que representó una caída del 50% a comparación de lo que factura cada año y el cierre del 40% de empresas. Con las nuevas medidas promulgadas por el Ejecutivo, la situación se torna más desoladora.

“Esperamos que el gobierno anuncie de inmediato medidas de reactivación o compensación económica para las microempresas del país porque sin ellas no podremos resistir el golpe económico. La cuarentena anterior generó que más del 40% de empresarios no pueda reiniciar sus negocios y un 40% de empleos perdidos”, señala Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú a Gestión.pe.

El panorama para los empresarios de Gamarra se torna más complicado. En el 2020 venían de una situación no tan difícil que les permitía tener ahorros o un respaldo económico para resistir la cuarentena promulgada en marzo. Sin embargo, hoy están golpeados y volver a la misma situación podría perjudicarlos mucho más, e incluso cerrar de forma definitiva.

“En la cuarentena anterior, los microempresarios tenían algún tipo de ahorro e ingreso. Muchos retiraron su AFP y CTS. Hubo fuentes para sobrevivir el confinamiento. Pero, ahora hemos tenido meses de cero ingresos. La situación en este momento es distinta”, advierte la empresaria.

Saldaña mencionó que menos del 10% de empresarios de Gamarra accedieron a los programas de Reactiva Perú, lo mismo con el FAE-mype. Incluso, asegura que para la campaña navideña, los negociantes tuvieron que pedir préstamos a tasas de interés altos a los bancos. “Ahora cómo se podrán pagar esos préstamos”, dice la representante.

Asimismo, espera que haya un pronunciamiento más claro con los detalles de las nuevas medidas. “No tenemos muy clara la información. Si hay delivery podríamos producir, pero la microempresa no está muy preparada para manejar este tipo de sistemas junto a la tecnología”, sustentó.

Sin campaña escolar

La campaña escolar en Gamarra inicia los primeros días de enero con la confección de los uniformes para los niños y niñas que volverán a sus colegios en marzo. Sin embargo, este sería el segundo año que se perderá esta temporada debido a la pandemia y la introducción del ‘home schooling’. Ante ello, Saldaña sostiene que los empresarios que producen este tipo de prendas no lo harán.

“Todo es incierto. No sabemos si habrá clases escolares o no. Por eso, los empresarios no han producido nada. Algunos lo poco que tienen es un stock de telas que tenían desde el año pasado. Prácticamente la campaña está perdida por segundo año”, detalla.

Para el Emporio, abril es el mes en el que se vende la mayor cantidad de uniformes escolares, porque de dispone su obligatoriedad en todos los colegios. Sin embargo, ello dejará de ser así este 2021.

Esta situación ha provocado que diversos micro y pequeños empresarios hayan tenido que migrar a diseñar y producir otro tipo de prendas para evitar cerrar su negocio. “Algunas empresas están dedicándose a trabajar en otros rubros. Por ejemplo, fabricar ropa para niños, varones y mujeres. Pasaron de uniformes escolares a hacer moda”, señala la empresaria.

Otro de los sectores más golpeados por la pandemia, además de los empresarios dedicados a la venta y confección de uniformes escolares, son aquellos que comercializan vestidos de gala y deportivos, debido a las paralización de eventos.

“Sin reuniones sociales, ni olimpiadas escolares, campeonatos de fútbol y sin la posibilidad de que las personas acudan al los estadios, ha propiciado una caída de ventas en estos sectores”, precisa.

Ante ello, muchos empresarios están apostando por elaborar prendas en el sector publicitario e incluso aquellos que llevan propaganda electoral como banderas, gorros y polos, para que sean exhibidos durante la campaña. “La inversión en ese rubro es más segura porque todo es a pedido”, comenta.

DATO

Según Saldaña, actualmente, las ventas del Emporio se encuentran por debajo del 30%, debido a las dificultades de acceso para los visitantes hacia las galerías y empresas formales.