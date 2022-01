La realidad económica de los peruanos se vio alterada por la pandemia del COVID-19, pero hoy con el avance de la vacunación se están retomando las actividades y es una oportunidad para iniciar un negocio no solo exitoso, sino también sostenible en el tiempo adaptado a este nuevo mercado.

1. La competencia

Una vez definida la idea de negocio se debe observar a la futura competencia, no solo conociendo su método de trabajo, sino también conociendo cuáles son sus puntos débiles para no cometer los mismos errores.

“A más competencia es mejor, más competencia es más mercado y eso es más negocio para todos”, sostuvo, Renzo León Velarde, gerente general de Perú Factura de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

2. La informalidad

Desde la pandemia el trabajo formal cayó a menos del 30%, según Velarde. Por ello, hoy con la transformación digital se puede emitir facturas electrónicas que permitirán acceder a financiamiento.

“Si una gran empresa me quiere comprar mi stock de mercadería es una buena noticia, pero ¿de dónde saco dinero para continuar mi negocio y no esperar los meses siguientes hasta que me paguen? Por eso se recurre a la informalidad, pero hoy existe el factoring y recupero inmediatamente mi capital”, explicó.

3. Capacidad de atención

Si bien el perfilamiento del público objetivo es importante, antes que eso está definir la capacidad de atención. Las redes sociales son una excelente ayuda para difundir el emprendimiento, pero esto también expone a un exceso de demanda.

“Hay que conocer cuales son nuestras posibilidades para atender un negocio, si hoy se apuesta por el delivery hay que delimitar hasta dónde puedo llevar los productos y en qué horarios. Con las redes sociales nos pueden contactar de un lugar lejos de nuestra posibilidad”, comentó.

4. Registro de marca

Es un error muy común considerar el registro de marca como parte de las inversiones iniciales si se cuenta con capital. Tener una marca registrada no asegura el éxito del negocio, pese a que no sea una gran inversión hacerlo en Indecopi.

“No creo que sea un elemento crítico y la antigüedad del uso de marca es reconocida en Indecopi. Si vengo usando durante seis meses una misma marca para mi producto junto con un posicionamiento de mercado y alguien quiere registrarla en ese mismo rubro, yo puedo apelar a partir de la antigüedad”, agregó.

5. Stock disponible

Fabricar uno mismo el producto para iniciar un emprendimiento reducirá considerablemente el gasto y se tendrá más control económicamente, pero se debe tener cuidado de no exceder del stock necesario.

“No podemos quedarnos con demasiada mercadería, sobre todo si se está trabajando con productos perecibles. Sería un gran error quedarnos con productos que vencieron”, explicó a Gestión.pe.

¿Sin ideas de negocios?

Para Velarde, el reparto por delivery y trabajos de mantenimiento son dos ideas de negocio para iniciar este verano.

Por ejemplo, con la gran demanda de delivery y con el movimiento de peruanos hacia las casas de playa o de campo, se puede iniciar como intermediarios en la cadena de distribución. Repartiendo o llevando los productos desde el establecimiento de venta al punto de entrega, sobre todo con elementos de primera necesidad como alimentos y medicamentos.

Incluso, se puede crear un pack de elementos necesarios para personas que han decidido residir fuera de la ciudad este verano.

“Con la nueva normalidad la intermediación se vuelve incluso un servicio más importante que el producto que uno está entregando”, expresó.

Sobre los trabajos de mantenimiento, en estos meses se busca refaccionar algún lugar de la casa, pintar habitaciones o realizar un mantenimiento al carro, actividades que se habían restringido por el temor a que ingrese un extraño al domicilio, pero hoy esto ha cambiado.