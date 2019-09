Si bien la economía registró una tasa de crecimiento por encima de 3% en julio (ver página 5), todavía está débil en lo que va del año. En esa línea, la población económicamente activa (PEA) ocupada creció apenas 0.2% entre junio y agosto en Lima Metropolitana, es decir 11,700 trabajadores más (4.9 millones), según el INEI.

Además, los ingresos en Lima Metropolitana cayeron por primera vez en el periodo mencionado tras varios trimestres de crecer (ver vinculada).

Es preciso señalar que a nivel nacional (ámbito urbano) se incrementó en el año móvil junio 2018 - julio 2019 en S/ 35.8 (2.3%), cifra que no es transversal a todos los sectores (en algunas actividades se contrajo) (Gestión 09.09.2019). Es más, los ingresos están estancados.

Empleo adecuado

El empleo adecuado creció 1.5% entre junio y agosto en Lima Metropolitana, comparado con similar trimestre móvil del año anterior; es decir, sumó 46,300 personas en dicho periodo (3.2 millones de trabajadores).

Sin embargo, el comportamiento no fue homogéneo. Las personas adecuadamente empleadas, aquellas que trabajan igual o más horas que una jornada laboral normal (o si no lo hacen, es porque no desean) y obtienen ingresos que cubren la canasta mínima de consumo familiar, disminuyeron en manufactura y comercio.

En la industria, el empleo adecuado se contrajo 6.9%. Es decir, se registraron 31,800 trabajadores menos (432,500); en tanto, retrocedió 0.5% en el comercio, lo que representó 2,100 menos (469,400).

El reporte también reveló que se dejaron de crear puestos de trabajo adecuados entre los más jóvenes (14 a 24 años); de hecho, se contrajeron 4.6% (18,000 menos).

Subempleo

El subempleo se contrajo 1.9%, lo que significó 34,600 limeños menos (1.7 millones de trabajadores) entre junio y agosto pasado. La población subempleada por insuficiencia de horas (visible) se contrajo en la manufactura (6,600 personas menos), pero se mantuvo en el mismo nivel o creció en construcción, comercio y servicios.

La población subempleada por ingresos (invisible) cayó en comercio (32,000 menos) y servicios (9,600 menos), pero se incrementó en la industria (3,100 más) y construcción (500 más).

Las Claves

Seguro de salud. De los 4.9 millones de personas ocupadas de Lima Metropolitana, el 67.2% tiene seguro de salud; mientras que el 32.8% no dispone de este beneficio.

Perú. En el año móvil julio 2018 y junio 2019 (área urbana) el ingreso promedio mensual creció 2.3% (S/ 35.8 más).

Caen ingresos en Lima tras seis trimestres

El ingreso promedio mensual alcanzó los S/ 1,717.1 entre junio y agosto en Lima Metropolitana, es decir, S/ 4.4 menos (-0.3%) que en similar trimestre móvil del 2018, según un último reporte del INEI.

Es la primera vez que retrocede, tras crecer los seis trimestres previos.

Esta caída se agudiza en el sector construcción, que alcanzó los S/ 1,923.9, es decir, ­S/ 235.3 menos (-10.9%) entre junio y agosto respecto a similar periodo del año anterior.

Por su parte, el ingreso promedio mensual en el sector manufactura fue de S/ 1,527.2, es decir, se contrajo 8.8% (S/ 147.6 menos).

Hay 96,200 limeños que trabajan más de 80 horas

La jornada de trabajo regular o típica en el país es de 48 horas a la semana. Sin embargo, entre junio y agosto de este año, 96,200 limeños trabajaron más de 80 horas a la semana (más de 13 horas en un día). Esto representa un incremento de 19.1% comparado con similar periodo del año anterior (15,400 personas más).

También existen otros grupos que también trabajaron por encima de 48 horas semanales. Por ejemplo, 826,600 limeños laboraron entre 51 a 60 horas semanales.

Además, 266,600 personas en Lima Metropolitana trabajaron en dicho periodo entre 61 y 70 horas; mientras que 242,300 laboraron entre 71 y 80 horas semanales.