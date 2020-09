A un poco más de tres meses que culmine el año 2020 marcado por la pandemia del COVID-19, las empresas han iniciado la búsqueda de los trabajadores que se requerirán durante el próximo año, considerando que a la fecha las cifras de contagios muestran importante reducción y el desarrollo de vacunas siguen su curso.

Gestión.pe conversó con cinco consultoras: ManpowerGroup, Mercer Perú, LHH DBM Perú, Michael Page Perú y DNA Human Capital, las cuales dan conocer las características de este nuevo perfil del trabajador post coronavirus así como los futuros puestos en las compañías.

Entre algunas de las habilidades blandas figura la resiliencia, capacidad para innovar, learning ability (habilidad de aprendizaje). Además, se destaca el surgimiento de nuevos cargos en el E-commerce e inevitablemente, la adaptación a la transformación digital.

Las consultoras coinciden en que desde ahora muchas de las empresas se encuentran identificando a estos perfiles, a fin que puedan iniciar labores dentro de la firma a inicios del 2021 y ejecutar su estrategia para lo que será el proceso de recuperación. En tanto otras se encuentran a la espera de lo que ocurrirá en el terreno electoral, pues en abril próximo se realizará en el país las elecciones generales.

1.- ManpowerGroup

Lo primero que las empresas van a querer medir en un candidato, es la capacidad de adaptarse y adquirir nuevas habilidades, sean duras o blandas, sostiene Daniel Galdos, Gerente Comercial de ManpowerGroup. Señala que si bien ya se sabía desde años atrás que el cambio es algo que llega de forma cada vez más acelerada, en este caso la pandemia ha generado un empujón adicional.

Agrega que los retos que se tienen que superar se vuelven cada vez más complejos y ante ello se necesita talento que sea resiliente y que se mantenga constantemente motivado en lograr los objetivos.

Precisa que muchos procesos seguirán atendiéndose de forma remota, ya sea porque las empresas quieran ahorrar espacio de oficinas, dar más comodidad a sus trabajadores y/o resguardar su seguridad; por lo que la comunicación depende de otros componentes. “A esto se le denomina comunicación avanzada y consiste en que nuestro mensaje llegue igual o mejor que antes, a pesar de no estar en presencia de nuestro interlocutor”, sostiene.

Indica, además, que viendo que los modelos de negocios caducan con mayor rapidez, la capacidad para innovar es un aspecto que las empresas quieren medir cada vez más en un proceso de selección. Señala que el poder desempeñar las funciones de forma correcta es insuficiente, en tanto las empresas necesitan talento que entiendan de forma integral su posición, y replantearse de forma constante cómo generar mayor valor a los procesos donde se involucran.

Daniel Galdos, Gerente Comercial de ManpowerGroup.

2.- Mercer Perú

Lo que ahora conversamos con las empresas es que se encuentran en la búsqueda de tres perfiles fundamentales: la adaptación a la transformación digital, tener la habilidad para anticiparse y responder a los cambios del mercado laboral (Agile Mindset), así como tener la habilidad de aprender de manera rápida (Learning Ability), explica Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú.

Indica que al hablar de procesos de transformación digital, no se habla de trabajadores senior necesariamente, si no, de expertos tecnológicos como tal, que puedan tener la habilidad de poder conectar con elementos tecnológicos y que ello no implique una barrera.

“Nos hemos topado con una pandemia que nos ha afectado a todos los países de la región y tenemos carencias similares, sin embargo, en el caso de Perú los perfiles de carga tecnológica son más escasas que en otros países”, sostuvo.

A modo de ejemplo, indicó que en en Argentina existen más perfiles con carreras tecnológicas respecto a Perú y eso se debe fundamentalmente a la educación universitaria que se tiene y a la calidad de la misma.

Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú

3.- LHH DBM Perú

Para Jimena Mendoza, Gerente General de LHH DBM Perú, cada industria y empresa tiene sus definiciones y necesidades, sin embargo, hay habilidades que se repiten consistentemente y que además son aquellas que presentan los mejores talentos de las organizaciones (sin importar el nivel).

El primero, y mas aún en esta situación, es la habilidad de manejar y ser productivo en momento de cambios e incertidumbre, ser capaz de no paralizarse y ser lo más productivos posibles en momentos donde no todas las variables son conocidas.

El segundo -indica-es la agilidad, que si bien tiene que ver con la velocidad, implica también poder evaluar el contexto, desempeñarse en diferentes equipos y posiciones sin dificultad y aprender de los errores.

“El tercer punto es la capacidad y voluntad de seguir aprendiendo constantemente, no caer en la complacencia sino identificar qué habilidades son necesarias en un momento dado y si es una habilidad no tan desarrollada (o nada desarrollada), buscar de aprender, capacitarse y de manera proactiva”, dijo.

Agrega que existen otras características más, como el compromiso, el manejo de data y la identificación de riesgos, en tanto estas tienen que ver con habilidades transversales pues las habilidades técnicas dependerán de gran manera de la función que desempeñen.

Jimena Mendoza, Gerente General de LHH DBM Perú.

4.- Michael Page Perú

En cuanto a puestos laborales, la tendencia del mercado para el año próximo apunta a perfiles vinculados al sector tecnológico y digital, destaca Ignacio Hernández de la Torre, director ejecutivo de Michael Page Perú.

Indica que dentro de este sector, destacan tres perfiles: los puestos técnicos (desarrolladores, programadores y arquitectos digitales); la rama del Digital E-commerce (jefes E-commerce y especialistas en procesos de canales de servicio a cliente) y perfiles de estrategia tecnológica, que involucra el dominio de Business Intelligence (BI) y Analytic.

“Son perfiles que básicamente van a generar datos, van a generar la data y el KPI (Indicador clave de rendimiento) para atender a donde ir y cuáles son los planes de las compañías”, sostuvo.

Agregó que a la fecha, el 92% de los trabajadores en el país trabajan de manera remota, en tanto los nuevos puestos de trabajo también continuarán bajo ese modelo, aunque se reducirá paulatinamente. Según estima, el trabajo remoto se reducirá a 60% en el primer semestre del 2021 y continuará bajando a 35% en el segundo semestre.

Ignacio Hernández de la Torre, director ejecutivo de Michael Page Perú.

5.- DNA Human Capital

Mauro Canevaro, Executive Manager DNA Human Capital, señala que la figura más buscada durante el 2021 será la de Gerente E-commerce, un perfil comercial que pueda conocer sobre el mercado y las tecnologías utilizadas para el desarrollo de canales del comercio electrónico.

Pero, además, que pueda tener conocimientos sobre la logística, puesto que de hecho, la figura de logística será parte del comercio electrónico.

“El comercio electrónico va a tener una propia (línea de logística) o las empresas van a optar por una transformación y que el área de logística sea absorbida por el e-commerce para darle prioridad y gestionar todo lo que es recepción de importación, abastecimiento, almacenamiento, distribución y última milla”, dijo.

Agregó que este perfil llega de la mano con conocimientos de tecnología disruptiva, pues a menos que la empresa no cuente con e -commerce y quiera repotenciar el área, este nuevo trabajador va a ser alguien que tiene deberá ser persistente, tener perfil senior y que se sepa posicionar en el directorio las nuevas estrategias.