Empleados acusan a McDonald’s de incumplir promesa de pago

Tres años después de que McDonald’s Corp. sorprendiera al mercado al anunciar que pagaría a los empleados de sus restaurantes propios en Estados Unidos al menos US$ 1 por encima del salario mínimo local, algunos trabajadores afirman que el gigante de la comida rápida se ha quedado rezagado en el cumplimiento de su promesa.

En abril de 2015, en medio de un ajuste del mercado laboral y después de una serie de protestas gremiales de alto perfil, la cadena presentó un innovador sistema de pago mínimo para sus empleados en cerca de 1,500 restaurantes administrados directamente por la corporación.

“Una fuerza laboral motivada se traduce en mejor servicio al cliente, así que este primer paso no sólo beneficia a nuestros empleados, sino que mejorará la experiencia en los restaurantes McDonald’s”, dijo el máximo responsable Steve Easterbook, en el comunicado con el que se anunció la medida. A partir del 1 de julio de ese año, todos los empleados de los restaurantes manejados por la cadena recibirían al menos US$ 1 por hora por encima del salario mínimo local, afirmó la empresa.

Pero en 2018, algunos de los empleados de Easterbrook afirman que McDonald’s ha violado el espíritu del anuncio -el dólar por encima del salario mínimo local- que ahora la empresa afirma que se trató de una medida particular en 2015 y no fue diseñada para perpetuarse en el tiempo.

Una serie de recibos de pago para 16 empleados de McDonald’s en ocho ciudades, compartidos por la campaña “Lucha por US$ 15” que tiene el respaldo del sindicado, muestra que los trabajadores reciben pagos por hora considerablemente menores al dólar por encima del salario mínimo local.

Talones de pago

Kayla Kuper, empleada de Chicago, quien trabaja en un restaurante administrado por la cadena desde 2015, afirmó que fue contratada con un salario de US$ 11 por hora, que estaba un dólar por encima de la tasa de US$ 10 por hora que la ciudad estableció como mínimo a través de una ordenanza de 2014. Desde entonces, el pago mínimo en Chicago ha subido a US$ 11, mientras el pago de Kate apenas ha aumentado a US$ 11.40.

“El aumento salarial en 2015 -para ubicarlo US$1 por encima del salario mínimo local- fue aplicable a los pagos del 1 julio de 2015, pero no era una política continua”, afirmó Terri Hickey, portavoz de McDonald’s, en un comunicado por correo electrónico.

El aumento de 2015 en los salarios iniciales fue “parte de un amplio paquete de beneficios que incluía el pago de vacaciones”, dijo Hickey. El paquete también incluía asistencia financiera para educación, que fue ampliado el mes pasado, afirmó la portavoz de la empresa con sede en Oak Brook, Illinois.