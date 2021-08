El economista Elmer Cuba saludó que el Ejecutivo haya publicado las nuevas reglas fiscales. Estas señalan que el déficit fiscal no deberá ser mayor a 3.7% del PBI el próximo año.

“Estamos reduciendo fuertemente el déficit fiscal. El año pasado fue casi 9% del PBI, este año sería la mitad y para el próximo han anunciado 3.7%. Me hubiera gustado que fuera un poco más ambicioso, pero lo importante es que siga bajando, es una buena señal para los mercados internacionales que tienen bonos soberanos peruanos y eso encarece el financiamiento de las empresas, eso ahora va a bajar”, señaló Cuba en Exitosa.

No obstante, el economista advirtió que los proyectos de inversión privada están paralizados ya que en las dos primeras semanas de Gobierno “hay señales confusas” sobre sus planes en el campo económico.

Por ello señaló que “será crucial” el mensaje que brinde el Gabinete de Ministros este 26 de julio, cuando busque recibir el voto de confianza del Congreso.

“No veo especulación de precios”

Respecto al alza de precios de varios alimentos básicos, Cuba descartó que ello se deba a una especulación de parte de las empresas, sino que estas “han apretado sus márgenes” para no trasladar toda el alza del precio internacional de los insumos.

“No hay especulación. Las empresas han apretado sus márgenes, no han trasladado todo a los precios, sino el pollo estaría más caro. No veo especulación, me parece un error pensar de esa manera”, señaló.

Cuba agregó que el alza de precios de algunos productos es parte de un fenómeno global, por el incremento de precios de insumos como el petróleo, maíz, trigo y soya.

“La inflación es un tema internacional que ha coincidido en Perú con el cambio de gobierno. La inflación será transitoria, los precios quizá subirán algo más este mes y tal vez en setiembre, pero luego dejarán de crecer”, estimó.

Por otro lado, sobre el alza del tipo de cambio, Cuba precisó que sí está relacionado a factores internos.

“Es por el temor sobre el nuevo gobierno que quiere cambiar la Constitución y el modelo económico. La gente se asusta y va hacia el dólar”, anotó.