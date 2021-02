¿Cuál será el impacto en la economía de las nuevas medidas para contener la segunda ola de la pandemia?

Esta no es una cuarentena generalizada, como la del año pasado, que afectó tanto a las empresas como a las familias, incluso al Estado. La cuarentena actual es para la No PEA, por lo que los efectos económicos son muy inferiores comparados con la del año pasado.

¿Afecta a la No PEA?

Somos 18 millones de PEA, pero hay otros 15 millones que son No PEA (niños, infantes y ancianos). Con la nueva cuarentena sí pueden salir los que trabajan, salvo los de las actividades de la fase 4 que han parado, que básicamente son servicios (restaurantes, casinos, bares, conciertos, etcétera). Por eso nosotros les hemos llamado a las actividades que están autorizadas, fase 2.8, porque tiene parte de la fase 3 y parte de la 4.

¿Cuánto del PBI representan estas actividades paradas?

Será un 10%, aproximadamente. Del resto de actividades prácticamente todo está operando.

Otra preocupación es que la cuarentena focalizada no va a durar solo 15 días y eso sí puede afectar más la recuperación del PBI...

Sinceramente, no creo que dure 15 días, creo que va a ser todo el mes, pero es una cuarentena acotada en el sentido de que no es para todo el país, es temporal y no es para la mayoría de sectores productivos. Es una cuarentena más inteligente que la anterior, porque tiene efectos económicos mínimos y evita más los contagios. En la cuarta semana de febrero ya deberíamos observar un quiebre (a la baja) en la curva de contagios y acabaría la cuarentena.

Pero volveríamos a las mismas si se levanta la cuarentena…

Sí, volveríamos a las mismas. Y se arriesga que haya una tercera ola de contagio hacia junio, julio, mientras llega la vacuna. Hay que ir hilando fino al administrar la crisis sanitaria porque no hay capacidad en el sistema de salud. Lo que sí, esta nueva cuarentena podría ser mejor si se aplicaran políticas de rastreo de contagios y se ampliara la capacidad de respuesta médica, por ejemplo, contratando a los jubilados.

Yendo al impacto cuantitativo, ¿cuánto afectaría al PBI?

Diciembre ya cerró y la caída del PBI habría sido menos del 2%, y en enero debe haber sido una contracción entre 2% y 3%. Para febrero se esperaba entre 2% y 3% negativo, pero ahora con esta nueva cuarentena, asumiendo que va todo febrero, nosotros calculamos que caería entre 7% y 9%.

¿En marzo cuál sería el impacto en la producción?

Estimar el crecimiento de marzo es más complicado, porque en la quincena del mismo mes del 2020 cerró la economía y cayó alrededor del 15%. Entonces, marzo de este año hay que verlo en dos mitades. En la primera, el PBI caería 9% y la segunda quincena sería un resultado altamente positivo, porque se compara con una caída fuerte en el mismo periodo del 2020. Con lo cual el PBI de marzo de este año, aun con las últimas medidas, crecería.

¿En cuánto crecería?

Inicialmente estimábamos entre 12% y 14% y ahora con la nueva cuarentena crecería 8%. Con ello, en el primer trimestre en lugar de crecer 1.5%, como proyectábamos, ahora caería entre 1.4% y 2%, asumiendo que no se endurecen las nuevas medidas y que duran hasta marzo.

¿Cuáles son las proyecciones para el siguiente trimestre del año?

Bueno, ya es un poco esotérico estimar qué pasará en cada trimestre, porque depende de si hay o no tercera ola, si va a seguir la cuarentena focalizada o se va a radicalizar, entre otros.

El ministro de Economía dijo que este año el PBI va a crecer vigorosamente ( 10%). ¿Cuál es su opinión?

En el mejor escenario, es decir que la cuarentena focalizada no se prolonga hasta abril, que las elecciones se realizan sin problemas, llegan las vacunas y no hay tercera ola de la pandemia, el PBI rebotaría fuerte. En Macroconsult proyectamos para este año 10.4%, pero con el impacto de la nueva cuarentena, que sería -0.8 puntos porcentuales, el crecimiento sería alrededor del 9.5%.

¿Y en el peor escenario?

Habría que analizar. En pandemia la mejor medida para la economía, cuando no hay vacuna, es contener el contagio. En los países que lo han hecho su PBI ha caído menos.

Al límite de la supervivencia

La recuperación que venía teniendo la economía hasta noviembre, no ha sido homogénea por sectores. ¿Cambiará eso con la nueva cuarentena? ¿Cómo se comportarán los sectores?

Elmer Cuba coincide en que la producción por sectores el año pasado ha sido muy heterogénea. Hay sectores, como alojamiento, que cayeron encima de 70% - 80%; otros, como servicios a empresas que cayó 12% y otros, pocos, que han crecido, como telecomunicaciones, bancos, construcción y un poco el agropecuario.

“Ahora con las nuevas medidas el escenario es peor para esos sectores que han cerrado, como restaurantes, alojamientos, que son los más golpeados por la pandemia y están al límite de la supervivencia”, advierte.

No descarta que buen número de empresas de esos sectores cierre.

“Es posible. Por eso hay que tener mucho cuidado con programas como Reactiva Perú, que otorga garantías del Estado para préstamos”.