El PBI cayó 30% en el segundo trimestre, ¿es la mayor caída en el mundo??

Si, debe ser, pero eso no quiere decir que Perú sea el peor país. Este resultado no es fruto del azar, era lo que se buscaba con el confinamiento de empresas y familias y se logró, refleja un objetivo de la política macroeconómica del Ejecutivo. Lástima que no se usó el carísimo tiempo comprado para mejorar la oferta de salud para enfrentar mejor al covid-19.

Pero estamos en recesión técnicamente con dos trimestres consecutivos de caída del PBI…

Si y vamos a estar en recesión por varios trimestres más, pero el PBI está mejorando a partir de mayo y eso obedece también a decisiones de política económica, al reinicio de actividades por fases, no es porque se haya recuperado la demanda interna. En abril la economía cayó 40%, en mayo 33%, en junio 18% y la caída en julio ya será menor, de 10% y en agosto de 7%, de acuerdo a nuestros estimados. A partir de ahí los resultados sí serán ya endógenos.

¿Y cómo ve el panorama del PBI para setiembre y los próximos meses?

Irá mejorando, una buena aproximación o indicador de eso es el consumo de electricidad (Ver gráfico) que sigue cayendo, pero no ha dejado de mejorar. El PBI de setiembre aún no hemos estimado, pero la caída del PBI en el tercer trimestre va a ser menor, estimamos -8%.

¿Entonces, aun cayendo, la economía empieza a mejorar en el tercer trimestre?

Claro, en el segundo trimestre tenemos 30% de caída y en el tercer trimestre ya caería sólo 8%, pero además está la evolución mes a mes que indica esa mejora. Y eso refleja el choque de oferta, ahora positivo, que está significando la retirada de la cuarentena y el reinicio de las actividades por fases. El problema ahora será la demanda agregada: inversión y consumo, porque no se puede obligar a la gente y empresas a gastar y producir.

Pero la gente no siente que haya mejoras y está preocupada por el empleo y sus ingresos…

No hay duda de que el PBI va a caer todo el año, no vamos a tener una cifra positiva hasta diciembre, pero sí se esperan cifras cada vez menos negativas. Y el grueso de esta mejora tiene que ver con la recuperación de la minería y de los sectores primarios. Entonces, la situación de la gente es todavía recesiva, porque los sectores comercio y servicios, que son los que dan empleo, siguen deprimidos, en particular por la inversión privada que no se recupera, es la más golpeada por la crisis. El aumento de PBI en tercer trimestre será mejor de lo que esperábamos, pero no se sentirá en los bolsillos de la gente.

Esa falta de empleo puede traer, como ya está viendo, un problema de demanda débil para los meses siguientes. ¿Afectaría eso la tendencia de mejora del PBI?

La fuerte caída del empleo entre abril y junio también fue producto de la cuarentena y confinamiento, pero irá mejorando mes a mes. Por lo pronto dos tercios del país ya están libres de cuarentena y ya empezaron a trabajar, y hacia fin de año el empleo ya no caerá ese 40% que se vio sino digamos 10%. Pero los salarios sí van a caer.

¿Por qué caerán los salarios?

Porque la gente que perdió empleo es probable que trabaje en el sector informal y eso va a presionar a la baja los salarios. Y, por lo tanto, la masa salarial, que es la base para el consumo, sí seguirá golpeada. Entonces, el factor que va a llevar a la demanda a una lenta recuperación es la pérdida de empleo, pero sobre todo la caída del salario promedio. Eso, en parte, se verá compensado por el segundo bono universal anunciado por Vizcarra (si se distribuye rápido y bien), pero no anulará ese impacto negativo.

Entonces, el consumo privado estará deprimido de acá a fin de año. ¿Qué tanto?, las cifras del BCR indica una caída de 22% en el segundo trimestre.

Esa caída no se va a volver a ver en el resto del año, la gente no podía consumir en la cuarentena. Va a seguir cayendo en el año, pero también cada vez menos, y estimamos que al cierre del 2020 caiga 9%.

Consumo e Inversión

La otra parte de la demanda interna que se ha desplomado es la inversión privada, cayó 60% en el segundo trimestre y ya había caído 17% en el primero. ¿Se recuperará?

No se va a recuperar tan rápido, nosotros tenemos una caída de 30% en el año de la inversión privada, eso por la misma debilidad de la demanda interna. Para qué vas a invertir si tienes capacidad instalada ociosa.

En este contexto, como terminará el PBI este año, hay quienes indican que podría caer más de 15%.

Nosotros teníamos una caída de 14% para este año, pero con el sesgo a que mejore porque se prevé que la economía mejoría el tercer trimestre, más de lo esperado. Pero el cuarto trimestre seguirá igual, plano, porque ya no hay más fases que entren a la reactivación y porque la demanda, el consumo seguirá débil, debido a que la mayor recuperación del tercer trimestre se explica más por los sectores primarios y no por los no primarios que son los que generan más empleo.





Pérdida de ingresos tributarios llegaría a US$ 12 mil millones

Uno de los grandes perjudicados por la cuarentena ha sido el Tesoro público. Macroconsult calcula una pérdida de ingresos tributarios de US$ 12 mil millones este año, refiere Elmer Cuba.

El déficit fiscal anual alcanzó el 4.7% del PBI en el segundo trimestre, según las últimas cifras del PBI. Macroconsult espera para este año 8% de déficit fiscal al cierre del mismo, 6 puntos más que el déficit del cierre del 2019 (2%).

“Ello se explica, básicamente, por una caída de los ingresos tributarios, ya que la menor inversión pública se compensaría con el mayor gasto corriente del estado. El 80% del incremento del déficit fiscal de este año será por la caída de los ingresos tributarios”.

Qué hacer

La recomposición de las finanzas públicas es un problema que enfrentarán todos los países en el mundo, no sólo el Perú, pero no este año, sino a partir del 2021, observa Cuba y añade que será difícil cortar el gasto público en el 2021, con tantas necesidades que atender, por lo que el problema es cómo reconstruir los ingresos.

“El gran reto del próximo gobierno va a ser combatir la evasión tributaria en el IGV y en el impuesto a la renta (IR). Si se le ocurre subir tasas de impuestos, eso sí sería contraproducente. Pero hay que decir que no estamos en el abismo fiscal. El próximo gobierno, que ingrese el 28 de julio del 2021 tendrá cinco años para reconstruir el techo fiscal que es alejarse del nivel de insolvencia”, precisó.





Lo más pronto posible

Ejecutivo debe denunciar ante el TC leyes populistas del Congreso

Las leyes que está aprobando el Congreso, de corte populista y que tienen un alto costo fiscal pueden deteriorar aún más las finanzas públicas. Elmer Cuba sostiene que el Ejecutivo debe actuar con prontitud frente a ello.

“Lo que tiene que hacer el presidente Vizcarra es observarlas y presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad (ante el TC) contra esas normas para evitar su impacto fiscal”, precisa.

Por ejemplo, agrega, es el caso de la restitución de depósitos de la ONP, que es ilegal. Además, hay que explicarle a la gente de a pie, que hacer eso es como que en una pollada en la que están participando muchos para recaudar fondos, algunos participantes quieran salirse en medio de la pollada. Eso es lo que están haciendo los congresistas, dijo.