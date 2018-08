Eliminarán costos por derechos aeroportuarios para aviones privados desde setiembre

La Dirección General de Aeronáutica Civil ( DGAC ) informó a gestion.pe que darán una disposición para que a partir del 1 de setiembre de este año se reduzca a cero los costos por derechos aeroportuarios.

"En todos los aeropuertos del Perú el costo en derechos aeroportuarios va a ser cero. Hoy un a avioncito que llega a un aeropuerto de Trujillo o Cusco le cobran entre US$ 1,500 y US$ 1,700 por estacionarse; y eso no lo cobra el concesionario portuario sino un tercero, que somos nosotros", señaló Luis Núñez, director de Certificaciones y Autorizaciones de la DGAC.

"Entonces, ¿por qué permitimos que la aviación general en el Perú se esté muriendo por este tipo de servicios?. Ojalá que poco a poco podamos seguir manejándolo con la aviación comercial para que los costos sigan bajando y seamos más competitivos", agregó.

Para Núñez es necesario que para resolver los problemas de la industria aeronáutica es necesario que el privado y el Estado se den la mano. "Actualmente nosotros tenemos entre 7 y 8 visitas de naves privadas al aeropuerto Jorge Chávez diarias que tienen que pagar altos costos y en provincia se paga más. "Una visita de Tumbes a Cusco o Juliaca puede llegar a costa entre 7 mil a 9 mil dólares", comentó.



Dato

La DGAC es un órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se encarga de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte aéreo así la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio.​