La organización de operadores móviles GSMA sostuvo que elevar la velocidad mínima garantizada de los proveedores de Internet al 70% es técnicamente inviable, pues intervienen factores que no controlan los operadores. “Un parámetro tan rígido no es posible desde el punto de vista técnico, pues en los servicios de conectividad convergen diversos factores sobre los cuales no tienen control los operadores”, indicó.

“Al incrementar las exigencias legales para brindar internet, la medida podría generar un efecto opuesto al buscado, limitando el acceso a los servicios por parte de los peruanos”, añadió.

La Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó la semana pasada elevar la velocidad mínima garantizada de los servicios de internet que se contraten al 70%, respecto del actual 40%.

Según la GSMA, la conectividad móvil es una cadena con múltiples eslabones en la que proveedores externos contribuyen al servicio final que recibe el usuario: desde el suministro eléctrico, hasta los servidores que alojan los servicios en la nube distribuidos por el mundo y operados por diversas entidades.

La calidad de las comunicaciones móviles se ve afectada también por cuestiones de entorno, como la demanda de tráfico por parte de los usuarios en diferentes horas del día; factores geográficos y edilicios que interponen obstáculos entre antenas y terminales; y fenómenos meteorológicos como la lluvia.

La exigencia legal de garantizar una velocidad mínima de internet al 70% representa una nueva barrera a la expansión de servicios móviles, que se añadiría a las ya existentes, como las trabas municipales para la instalación de infraestructura, y las dificultades geográficas y mayores costos de despliegue y operación en zonas remotas, indicó la GSMA.

“Es fundamental que las autoridades consideren y consulten al sector involucrado, que tiene el know-how y el conocimiento técnico para evaluar la factibilidad de una medida de esta índole”, puntualizó.