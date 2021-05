La candidata presidencial, Keiko Fujimori, aseguró que existen los recursos para duplicar -desde el primer día de su Gobierno- a S/ 500 bimensual, la ayuda que otorga el Estado a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad a través del programa Pensión 65. Recordó que -inicialmente- criticaba este programa debido a que el presupuesto -por entonces- todavía era pequeño.

“La crítica era que el programa llegue a costar mucho frente a un presupuesto todavía pequeño. Sin embargo, tras una larga conversación con el economista Luis Carranza lo que hemos visto es que hay 560,000 beneficiarios aproximadamente del programa Pensión 65, lo que es un número bastante reducido que recibe S/ 250 de manera bimensual, lo que significa un 0.1% del presupuesto de nuestro país”, acotó.

“En el caso de Pensión 65 existen los recursos para duplicarlo desde el primer día de Gobierno a S/ 500 de manera bimensual y no solo eso, lo que hemos dicho es que año a año se irán sumando 500,000 beneficiarios más para justamente cubrir a la población más afectada y olvidada”, añadió en diálogo con Panorama.

La candidata dijo -asimismo- que los programas sociales que han funcionado bien como Cofopri, Foncodes y Pronamachs -que fueron los “programas estrellas” de su padre- se tendrán que repotenciar en un eventual Gobierno suyo al igual que Pensión 65 promovido por el expresidente Humala y Agua para Todos del expresidente de Alan García.

“Cuando las cosas han salido bien, no importa quien es el autor y profundizar en cada uno de estos proyectos. No tenemos que mirar con celos políticos ni pensar que la historia de nuestro país empieza cada 5 años”, dijo.

En otro momento, pidió es que “miren” su trayectoria política, “ya que siempre he defendido la democracia, la independencia de poderes y la libertad de expresión”.

“Durante 20 años han habido portadas sobre mi, pero jamás he presentado una denuncia contra un periodista o medio de comunicación”, reiteró.

Respecto a la presencia del doctor Ernesto Bustamante en su equipo, sostuvo que hizo declaraciones -en contra de la vacuna Sinopharm- “a titulo personal” ya que no lo consulto al partido y ni a ella.

“Algunas frases fueron desafortunadas. Otro de los compromisos que asumimos es vacunar a toda la población este año”, precisó.

Sobra las declaraciones que tuvo el candidato de Renovación Popular sobre Castillo y Cerrón el último fin de semana, la lideresa de Fuerza Popular indicó que no le desea la muerte a nadie.

“Mi objetivo es declararle la muerte a la pandemia, a la desigualdad, al hombre y a la pobreza. No caigamos en esta polarización ni en la guerra de odios que promueve Pedro Castillo. Frente a la actitud violenta del otro grupo político, nosotros vamos a responder con propuestas”, mencionó.

En otro momento, sostuvo que su primer ministro no será fujimorista y que en el Congreso, su bancada es de 24 parlamentarios, por lo que buscará consensos con varios grupos políticos.

Por último, dijo que su grupo político aceptó los cuatro debates propuestos por el JNE, pero no ocurre lo mismo con Perú Libre. En ese sentido, consideró como una burla y una falta de respeto a la población penitenciaria las declaraciones de Castillo, de un debate en el penal Santa Mónica, pese a ello, dijo que lo acepta.

“Yo no me corro de ningún debate. Si quiere un debate en la puerta de Santa Mónica, lo espero, pero se tiene que hacer un debate no solo de los candidatos sino de los equipos técnicos por respeto a los electores”, finalizó.