Economía







El turismo receptivo aún está al 10%, necesita reglas claras para recuperarse, pero no las tiene Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, objeta que a turistas extranjeros ya vacunados, se les exija para ingresar al Perú pruebas PCR para descartar el Covid-19, es decir como si no hubieran sido inmunizados, cuando ello no es requisito para visitar a países vecinos.