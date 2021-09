Tacna, la región que recibía al día entre 8,000 a 15,000 visitantes chilenos antes de la pandemia, y que vivía del comercio, turismo, gastronomía y servicios médicos, apenas ha logrado reactivarse.

La Cámara de Comercio de Tacna estima que de los 100 hoteles de tres y cuatro estrellas que había antes de la pandemia solo el 20% sigue operando a setiembre de este año. Es decir, solo dos de cada diez hoteles aún logra recibir huéspedes.

Y a nivel de actividades económicas en general, la reactivación está solo en un 40% pese a que es una de las regiones que lidera el avance de la vacunación contra el COVID-19 pues, a la fecha, el 83% de su población mayor a 18 años está vacunada con al menos una dosis y el 63% tiene la dosis completa.

La razón por la que esta reactivación solo esté en un 40%, a 18 meses del cierre de la frontera terrestre con Chile, es porque este país le generaba a Tacna US$ 400 millones al año de ingresos a través de sus visitantes.

“La apertura de fronteras es un acuerdo bilateral, entre Perú y Chile, el asunto es cuándo se tomará la decisión. Sabemos que Arica e Iquique buscan que se retrase la apertura hasta fin de año porque desde su punto de vista, están contentos de que no haya tránsito de pasajeros (hacia Perú) porque el gasto en consumo y servicios se queda en Chile”, advirtió Guillermo Hernán Martorell, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna.

Justamente, Chile ha anunciado que el ingreso de visitantes solo por vía aérea se autorizará a partir del 1 de octubre. En tanto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, ha mostrado abiertamente su oposición a reabrir la frontera terrestre en declaraciones a medios de su país.

El plan alternativo

Para evitar la quiebra de más empresas, Corinne Flores, presidenta del Comité Ejecutivo Exportador de Tacna, señaló que, en las mesas de trabajo con diferentes gremios y autoridades regionales, se han mostrado a favor de impulsar tres temas claves para impulsar la actividad económica de la región sur y reducir el número de desempleados, que hoy llega a 50,000 personas solo en el sector servicios y comercio.

1. Agroexportaciones: Entre junio del 2020 a junio el 2021, pese a la pandemia, los envíos agrícolas crecieron 65%, alentados por las exportaciones de olivo, aceitunas, pisco, orégano, entre otros, por lo que es clave seguir alentando este sector.

De acuerdo a Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, los envíos de Tacna a Chile ya han superado los niveles prepandemia. De enero a julio de este año, la exportación al país sureño creció 20% respecto al mismo período del 2019, debido principalmente a las exportaciones de orégano fresco y seco (US$ 10 millones), aceitunas preparadas (US$ 8.48 millones); y aceitunas conservadas (US$ 7.71 millones).

2. Conexión con Bolivia: La carretera Tacna-Collpa–La Paz (Bolivia) es una segunda opción para que la región del sur empuje su reactivación económica. En ese sentido, Flores informó que se ha pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías asegurar el presupuesto de S/ 180 millones para ejecutar el tramo que le corresponde al Perú.

Cabe señalar que el cónsul boliviano Jorge Danton Terán informó que los cuatro primeros tramos de la carretera que unirá La Paz con Tacna en 4 horas y media, ya están culminados, y se proyecta que el tramo 5 finalice en setiembre del 2022.

“La carretera permitirá a más de tres millones de bolivianos de La Paz y 2.5 millones de Cochabamba reactivar la economía en Tacna y asegurar el progreso de ambos países”, destacó Flores en diálogo con autoridades y gremios empresariales de Tacna la semana pasada.

Pero no sólo con Bolivia habría acceso. La Cámara de Comercio de Tacna espera que esa vía también los una con empresarios brasileros desde Río Blanco.

3. Empuje a la textilería: Otro sector clave en la región es la textilería. Se proyecta que para el 2022 el gobierno regional de Tacna pueda destinar recursos directamente a Compras MyPerú a fin de realizar adquisiciones a micro y pequeñas empresas (mypes) de la región. Asimismo, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que seis empresas tacneñas firmaron adendas de contrato NEC del Ministerio del Interior para la confección de 18,000 polos.

Ruta para reabrir fronteras

El gobierno regional de Tacna anunció que viene tramitando ante la Cancillería la apertura de las fronteras terrestres con Bolivia así como con Chile.

Asimismo, se ha enviado una propuesta de protocolo sanitario al Ministerio de Salud (Minsa), ante el próximo ingreso de visitantes por la frontera terrestre, en el cual se solicitaría al turista el carné de vacunación o pruebas de descarte negativo con vigencia de hasta una semana.

“Está en manos del Minsa y la Cancillería evaluar y dialogar con sus pares chilenos y bolivianos la próxima apertura de las fronteras”, indicó Martorell.