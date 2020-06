Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga fue removido del cargo de Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) el pasado 5 de junio a través de una resolución firmada por el presidente Martín Vizcarra y por el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro.

En declaraciones a Servindi, Gonzáles-Zúñiga señala que su destitución fue por haberse convertido en "una piedra en el zapato" para los intereses económicos del sector forestal. Aunque su cargo fue obtenido por concurso público por un plazo de 5 años, la gestión de Gonzáles-Zuñoga duró 16 meses.

Según indica "la gota que colmó el vaso" fue una reunión con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura, realizada un día antes de su destitución, en donde se buscaba modificar el reglamento de cambio de uso de tierras.

"La propuesta, hecha por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), planteaba que si yo como dueño de esas 100 hectáreas con cobertura en el bosque, hacía un análisis del suelo de estas tierras y se comprobaba que ese era un suelo con potencial agrícola, podría cortar las 100 hectáreas de bosques y sembrar cualquier cultivo. Era una cosa totalmente distinta a la que ya se había acordado en un consenso que tomó dos años en formar entre el Ministerio del Ambiente (Minam), Minagri, Serfor y, por supuesto, las organizaciones indígenas. Desafortunadamente, el año pasado no se aprobó y, en enero, nos llamaron súbitamente para discutir otra propuesta. Nosotros dijimos que ni hablar, pensamos que ahí terminaba todo, hasta que el último lunes me convocan a esta reunión virtual", señaló a Servindi.

También manifestó que en reiteradas ocasiones mantuvo dierencias con la viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión, quien le pidió su renuncia en marzo pasado. Gonzáles-Zúñiga asegura que no hubo respaldo por parte del Minagri al Serfor.

“En general, el Minagri no es el lugar adecuado para el Serfor y no lo es porque el Minagri se dedica fundamentalmente a cultivos, ganaderías y a proyectos hidráulicos que le gustan muchísimo al ministro Montenegro. Lo forestal no existe en su radar. Hay mucha ignorancia sobre el sector forestal, pero tampoco les interesa. Esto se traduce en el monto presupuestal que se asigna. De todas las autoridades forestales en América Latina, el presupuesto que tiene Serfor es el más bajo, considerando el tamaño del bosque que tenemos que atender”, sostuvo.