Socio Fundador de Toledano Capital Partners y especialista en inversiones de private equity habiendo invertido US$ 1,500 millones en distintas geografías

1- ¿Cuál es el estado actual del mercado de Private Equity (“PE”) o Capital Riesgo en América Latina en general y en el Perú en particular?

En general es un momento difícil para la región para este tipo de inversiones. Hubo mucho entusiasmo por inversiones de PE hace una década y los resultados han sido mixtos. Entre el 2010 y el 2013 se levanto mucho capital para Private Equity en América Latina y varios mega-fondos internacionales como KKR, Blackstone, TPG, etc. desembarcaron en la región (sobre todo en Brasil). Hoy en día quedan muy pocos de estos fondos internacionales (los tres mencionados cerraron sus operaciones en Latinoamérica), pues a la mayoría no les ha ido bien y han vuelto a sus mercados core.

Sin embargo, hay algunas áreas que sí están creciendo mucho. Por ejemplo, hay mucho capital para Venture Capital, capital para start-ups. Solamente SoftBank ha designado US$5 mil millones para invertir en la región. Esto ha sido positivo pues el Perú también ha tenido ejemplos de innovación, por ejemplo en medios de pagos. De igual manera hay grandes fondos de infraestructura que han levantado capital. Desafortunadamente, han sido escasas las oportunidades de inversión.

2- ¿A qué se debe el menor apetito de inversionistas institucionales por Private Equity en América Latina?

Es una combinación de factores. Sin duda, los retornos no han sido los esperados. Hubo grandes devaluaciones en Brasil y Colombia, y esto impacta los retornos pues son medidos en USD. El Perú había sido la estrella en la fortaleza del sol pero dada la circunstancia actual también ha habido una depreciación significativa en la moneda. Por otra parte, con la excepción de Brasil han habido pocas salidas exitosas. La premisa fundamental de la inversión en Private Equity es poder en el mediano desinvertir (vender la participación), después de un periodo aproximado de 5 años. En America Latina no hay un eco-sistema muy profundo de ventas a otros fondos o compradores estratégicos. Al no poder vender a tiempo se diluyen los retornos y suben los riesgos. Sin embargo, han habido salidas exitosas en la región inclusive algunas en el Perú como el caso de Hermes Transportes.

Por otro lado hay la expectativa que EEUU, Europa y ahora el sudeste asiático, vean crecimientos acelerados. Los inversionistas globales tienen acceso a todos estos mercados y Latinoamérica compite por atraer este capital. Al poner todo esto en la balanza, el gran capital institucional no esta viniendo a la región.

3- ¿Qué futuro le espera a la región en general y al Perú en particular para inversionista de PE?

Es difícil saberlo pero toda la incertidumbre política y la inestabilidad de la moneda solo ahuyentan la inversión. Esta clase de activos es a mediano y largo plazo, entonces la estabilidad macro-económica y política son esenciales. La pandemia ha desnudado fallas estructurales, pero también ha generado oportunidades para que el capital privado ayude a subsanar alguna de estas. Por ejemplo, hay mucho capital expectante para invertir en cerrar la brecha de infraestructura digital, de carreteras, puertos y aeropuertos y también en el sector salud. Yo creo que aun se puede, si es que se implementan marcos regulatorios sensatos y con garantías, tener un boom de inversiones en sectores que dinamicen la economía como la infraestructura. En Colombia los fondos de PE han invertido en puertos y en Brasil han habido inversiones recientes en carreteras y saneamiento. El Perú tiene todo para generar estas oportunidades y yo espero que cuando pasen las elecciones el capital privado pueda colaborar en cerrar la brecha en infraestructura digital y física.

4- Hay algo en concreto que se pueda hacer para alentar la inversión de fondos de PE en el Perú?

Es desconcertante ver algunos proyectos que descapitalizan las AFP. El Perú había generado una masa de ahorros que podían servir para invertir en la economía local. Desafortunadamente se han adoptado medidas cortoplacistas (algunas de emergencia pueden ser entendibles), que han limitado la habilidad de las AFP de invertir en gestores de fondos de mediano y largo plazo. Es una pena pues a falta de apetito internacional por fondos de PE en el Perú, las AFP locales podrían haber ayudado a proveer fondeo, pero esto es imposible ante el cambio constante de reglas. Precisamente donde mayor estabilidad se necesita es con el ahorro previsional de las personas y esto se ha visto severamente dañado en los últimos años. Si se logra reconstruir creo podría ser una buena fuente de fondeo para que fondos de PE puedan recapitalizarse e invertir en distintas áreas de la economía y se revigorice todo el eco-sistema de PE al Perú.

Adicionalmente la creciente intervención en el mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú solo entorpece mas la inversión. Si bien en otros países, como en Colombia, hay un control en las fusiones y adquisiciones para evitar la concentración, en un mercado pequeño como el peruano se han creado demasiadas trabas burocráticas. Estas deberían ser replanteadas para que la inversión pueda volver al Perú, sobre todo ahora que la economía esta alicaída.

5-¿Hay oportunidades hoy en día a pesar de la incertidumbre política en el Perú?

Me parece siempre hay oportunidades, depende del riesgo que uno quiera tomar. Hoy en día la posibilidad de un anti-sistema ha puesto los frenos a todo proyecto de inversión. Las propuestas de uno de los candidatos son absolutamente inviables y ahuyentan las inversiones. Si superamos este desafío, yo creo el empresariado peruano puede salir adelante. Ya lo hizo en situaciones mas complicadas. Creo que los fondos de Private Equity pueden ser una ayuda para esto, inyectando capital a las compañías para ayudar a desendeudar y también aportar al crecimiento de las empresas. También creo que compañías de tecnología han ganado mercado y escala y pueden ser oportunidades de inversión. Como he mencionado antes, si el marco regulatorio se reforma y regresa la estabilidad, el capital privado junto con el estado, pueden mejorar la situación de la infraestructura, sobre todo la hospitalaria. La pandemia nos debería ensenar que se deben hacer todos los esfuerzos para potenciar nuestra infraestructura – el capital privado puede ser un gran aliado en este esfuerzo.

6- ¿Cómo esta el mercado de Private Equity en los EEUU?

En EEUU el problema es exactamente lo opuesto. Hay demasiada liquidez. Los fondos levantan cada vez más capital y también hay una bonanza en los mercados públicos. Sin embargo, EEUU es un mercado enorme (el PBI del estado de Carolina del Norte es 2 veces mayor al de Argentina y el PBI del Perú es menor que el Carolina del Sur), y en este contexto siempre van a haber oportunidades de inversión en ese país.