En mayo último la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un dictamen que busca se declare la intangibilidad total de todas las reservas indígenas ocupadas donde se encuentren los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

En estas zonas no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales y el Estado deberá reconocer la propiedad de territorios ocupados por los PIACI y a las reservas indígenas y no solo considerarlos como poseedores de tierras.

A ello se suma que el Estado estará obligado a revisar los contratos que actualmente existen en estos territorios. “En el caso de no poder garantizarse el respeto de estos principios, el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, evalúa cada caso, a fin de establecer las medidas compensatorias que correspondan”, refiere el texto. La iniciativa aún requiere de la aprobación de la Comisión de Justicia.

De acuerdo con Perupetro. actualmente existen cinco lotes petroleros que se superponen con los PIACI, que son el 39, 67, 88, 95 y 107, los cuales tendrían que ser revisados.

Riesgos

La revisión de contratos pondría en riesgo el incremento de producción de petróleo nacional. Según la agencia de promoción estatal, en los lotes 67 y 39, hoy a cargo de Perenco, se podría alcanzar una producción pico promedio de 30,000 y 17,000 barriles diarios, respectivamente, lo que permitiría duplicar progresivamente la producción petrolera nacional respecto de lo logrado en 2019.

En este caso, el 7 de marzo último, el contratista decidió realizar la declaratoria de extracción comercial, pasando de la exploración a la explotación del recurso.

Asimismo, Perupetro señaló que en el caso del lote 107, el contratista viene desarrollando labores exploratorias de perforación en las zonas de Kimpirari, Osheki y Constitución, actividades que se verían limitadas ante una eventual “intangibilidad” de la reserva territorial Kakataibo Sur.

Durante el año 2019, el lote 95 contribuyó con una producción de 1.4 millones de barriles de petróleo, que representa el 8% de la producción total del país. Petrotal tiene compromisos exploratorios, los que podrían verse limitados o restringidos.

Camisea: ejemplo de que PIACI e inversión pueden coexistir

En el documento que envió Perupetro al Congreso se señala que el proyecto Camisea, donde se ubica el lote 88, es un claro ejemplo que demuestra que puede coexistir la actividad de hidrocarburos y el respeto a los derechos de los PIACI, ya que se desarrolla cumpliendo con las aprobaciones ambientales ante las autoridades competentes.

Además, destacó que proyectos de gran envergadura como Camisea, tienen un impacto macroeconómico al Estado y en particular a la región Cusco, pues representan US$ 191 millones de inversión programada para el quinquenio 2020-2024, así como US$ 389.19 millones y US$ 194.35 millones de dólares en pagos de regalías y canon.

“De aprobarse esta modificatoria, se dejaría a la región Cusco sin más del 50% de sus ingresos, lo que afectaría a las comunidades Machiguenga y Yine”, refirió la entidad estatal en sus observaciones al dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento.