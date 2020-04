El movimiento de carga en los los terminales portuarios APM Terminals, DP World y Transportadora Callao, ubicados en el puerto del Callao, el principal puerto del país, registró una caída de -25.5%, según estadística de la Autoridad Portuaria Nacional a la que pudo acceder Gestión.pe

Así, durante marzo ingresaron poco más de 2 millones de toneladas métricas de carga, lo cual supuso una caída respecto de las 2.7 millones de toneladas registradas en marzo del 2019.

A nivel de contenedores, la caída fue de -13.2%. Durante marzo del 2019 al país llegaron cerca de 160,000 TEUs, mientras que en marzo del 2020 los ingresos alcanzaron los 140,000 TEUs.

-¿Cuando inició la baja el movimiento de carga?-

Contrario a lo que se piensa, la caída del ingreso de mercancías al país no se registró durante la cuarentena dictaminada por el Ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19, es decir desde el 16 de marzo.

Esta caída inició en la primera quincena de marzo, cuando Perú aún no registraba casos de Coronavirus. Sin embargo China, uno de los mayores socios comerciales del Perú, sí se encontraba en plena guerra contra esta pandemia.

"El efecto del coronavirus ya se percibía en los puertos mucho antes de que la propia enfermedad llegue al Perú. La mayor caída se da en la primera quincena de marzo, mientras que durante la cuarentena peruana, cuando China ya se normaliza, la caída no es tan pronunciada", señala Sabino Zaconeta, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM)

Ahora, en plena situación de emergencia, los puertos continúan operando en el país, entre ellos los terminales del Callao, donde el movimiento de carga ha registrado una ligera disminución.

-Nuevas medidas para operar durante la cuarentena-

A pesar de que los puertos estén permitidos de continuar operando, las restricciones al tránsito afectan su normal funcionamiento, señala Zaconeta.

Por tal motivo, los diferentes gremios y actores del sector portuario sostuvieron una reunión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

"El problema viene cuando llegan los barcos con carga, y luego los camiones trasladan la carga. Muchos camiones salen y cuando inicia el toque de queda, no hay un criterio para saber si el transporte de una carga es considerado un producto básico o esencial, o un producto ordinario. Ese tipo de diferenciación no se puede hacer en esta circunstancia durante el toque de queda", señala el gerente de APAM.

Por tal razón, el Ministerio emitirá una disposición para que la Policía Nacional del Perú permita la circulación de los camiones que salen con carga desde el Terminal Portuario del Callao.

"Los camiones no pueden transitar y no está permitido durante el toque de queda. Con esta disposición que definirá las actividades complementarias durante el toque de queda, la Policía permitirá dejar pasar a los camiones y para no perjudicar el traslado de mercancía", señala Zaconeta.

Según explicó, también se emitirár la disposición para reducir la presencia física de trabajadores en el puerto a lo más mínimo, por lo que todos los actores del sector portuario están optando por digitalizar todos sus trámites.