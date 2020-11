El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó en septiembre el 4.7% hasta US$ 63,900 millones comparado con los US$ 67,100 millones del mes anterior, informó este miércoles el Departamento de Comercio.

El valor de las exportaciones estadounidenses en septiembre pasado subió a US$ 176,400 millones frente a los US$ 171,935 millones en agosto.

El valor de las importaciones también subió a US$ 240,200 millones, frente a los US$ 239,038 millones de agosto.

El déficit de EE.UU. en su comercio de bienes con China se ubicó en septiembre en US$ 29,672 millones, comparado con US$ 29,780 millones el mes anterior y ha acumulado un valor de US$ 222,789 millones desde enero.

El intercambio de bienes con la Unión Europea, según el informe del gobierno, registró un déficit de 16.039 millones de dólares en septiembre, después de uno de US$ 15,668 millones para un acumulado de US$ 129,675 millones en los nueve primeros meses del mes.

En su comercio de bienes con México, Estados Unidos tuvo en septiembre un déficit de US$ 11,132 millones, a continuación de uno de US$ 12,759 millones en agosto, y ha acumulado un saldo negativo de US$ 79,552 millones desde enero