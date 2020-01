Cuando uno decide viajar o cambiar de residencia, ya sea de forma temporal o permanente, una de las preocupaciones más comunes es acerca del costo de vida del lugar de destino. Según el Índice de Costo de Vida para el 2020 realizado por Numbeo, a nivel de Sudamérica Lima es la octava ciudad más cara con un puntaje de 42.59.

Cabe destacar, que este ránking está basado en los precios de Nueva York, esto significa que tiene un puntaje de 100 y que las demás ciudades serán calificadas como más baratas o más caras en función de los precios registrados en la ciudad estadounidense.

Montevido, la capital uruguaya, encabeza la lista de las ciudades suramericanas más caras con 51.63. Le siguen Sao Paulo (45.52), Santiago (45.17), Quito (43.85) y Guayaquil (43.74).

Por otro lado, entre las urbes más baratas de las 19 incluidas en la lista están Caracas (27.68), Cali (28.62), Medellín (30.19), Asunción (31.25) y Bogotá (33.16).

Las posiciones alcanzadas por las capitales de Uruguay, Chile y Ecuador dentro del ranking podría explicarse en que los salarios de estas urbes son mayores, lo que conlleva a que los precios de vivienda y alimentos también sean más altos.

En el caso específico de Lima, su posicionamiento se puede reflejar en el aumento del salario promedio de los peruanos en el penúltimo trimestre del año anterior.

Según el último Informe Técnico de Condiciones de Vida en el Perú, realizado en el 2019 por el INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la población del área urbana del país fue de S/ 1,609.8 soles. Si se compara este monto con el registrado en el mismo periodo del 2018, se puede ver un incremento significativo de 3.2%.

¿Cómo analizar los resultados?

Teniendo en cuenta que el informe realizado por Numbeo está basado en los precios de Nueva York, y por lo tanto en su puntaje (100), se puede afirmar que Lima tiene un costo de vida 57% más barato que la capital estadounidense.

Por otro lado, si se compara Bogotá con Montevideo (la urbe con el costo de vida más alto de la región), se encuentra que los precios de los restaurantes en la capital de Uruguay son 91.85% más altos que en la ciudad colombiana y que el poder adquisitivo local de ese centro urbano es 40.10% mayor que el que se registra en la capital de Colombia, según cálculos de Numbeo.

En el caso de Caracas, que se encuentra en el puesto 19, su último lugar en la lista se debe a la inflación que superó los 7,300% en el 2019.

Para tener una idea del costo de vida en la capital venezolana, para comprar queso blanco, carne, huevos (30 unidades), harina de maíz, arroz entero, azúcar, café molido y aceite de maíz se necesita alrededor de 1.38 millones de bolívares, es decir US$ 20,29. Esta es una cotización de la primera semana de este año.

Mientras que en el análisis de las urbes con el costo de vida más alto, por ejemplo, Uruguay, donde el salario mínimo tuvo un reajuste de 4.33%, lo cual lo llevó a ubicarse en US$ 429, para este año; o Ecuador, donde se anunció un incremento de US$ 6 a la remuneración básica de los trabajadores con lo que alcanzó los US$ 400 mensuales.

Ambos países tienen el pago mensual más alto de Sudámerica para el 2020 y se encuentran en los primeros lugares del ránking.