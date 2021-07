La dinámica exportadora del Perú ha logrado que el Perú tenga una gama de productos de han incrementado su demanda en el mundo. Tras un 2020 golpeado por la pandemia, los bienes con valor agregado fabricados en el Perú han recuperado terreno en lo que va del 2021.

Casi toda la recuperación de los envíos de estos productos se debe a la mejora del escenario internacional, lo que hace que los países hayan vuelto a demandar productos peruanos, no solo del sector agroexportador, sino del resto de bienes manufacturados del país.

Después de los alimentos, los productos del sector químico son los que más demanda tienen en el mercado internacional, aunque con un monto que es apenas el 25% de lo que logra la agroexportación. (ver tabla)

El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex), Édgar Vásquez, explicó que hay mercado en América Latina para estos productos. Por ejemplo, Perú envía envases de plásticos para snacks a Brasil y otros países de América Latina, además de PET (envases para alimentos) e incluso neumáticos.

“El Perú tiene una oferta exportable más grande de lo que se conoce. Exportamos más de 4,000 distintos tipos de productos al mundo. Por sus magnitudes, la minería y el agro destacan, pero somos más que eso”, dijo.

Otros productos

El también exministro de Comercio Exterior, afirmó que en los primeros cinco meses del año, todos los sectores de la exportación no tradicional vienen creciendo. Es el caso de la pesca y acuicultura, donde destaca la demanda por la pota peruana.

Otro sector relevante es el siderometalúrgico, donde los productos principales son el alambre de cobre y plata aleada. Se le suma las prendas de verter, la minería no metálica, el metalmecánico, entre otros.

La expectativa de Adex es que este año las exportaciones totales superen los US$ 43,000 millones que significaría un récord histórico de exportaciones, de los cuales, cerca de US$ 20,000 millones sería de envíos no tradicionales superando el monto del 2019, previo a la pandemia.

Faltan políticas sectoriales desde el Estado

Según Vásquez, uno de los retos que tiene el nuevo Gobierno es impulsar políticas sectoriales para asegurar que la recuperación de las exportaciones que se verá este año no sea “sol de un día”, sino que se sostenga en el tiempo como ocurrió con la agroexportación.

Sin embargo, también existe preocupación por las propuestas de revisión de tratados de libre comercio (TLC) o imponer medidas proteccionistas, bajo ideas políticas más que por argumentos técnicos.

Explicó que los problemas que se debe afrontar en la exportación son el contrabando y la subvaluación. “Vamos a estar muy atentos a las medidas que se desarrollen con un nuevo gobierno y esperamos un espacio para explicar los beneficios de la integración del Perú y que hay medidas que se debe tomar de manera técnica”, añadió.