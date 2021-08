No sería conveniente, y más aún, en medio de la coyuntura actual, encargar al Banco de la Nación competir con la banca privada, principalmente debido a la naturaleza en la que opera para salvaguardar los recursos fiscales, pagar a los funcionarios del gobierno y distribuir las transferencias. Su Ley Orgánica enfatiza que tiene como finalidad principal proporcionar a todos los órganos del sector público y a los demás sectores, los servicios bancarios que correspondan.

La banca del estado no está organizada para prestar servicios financieros de la envergadura que requiere el sector privado. No tiene el marco institucional necesario, tampoco el capital humano para hacerlo. Sin dejar de considerar las cuantiosas inversiones en tecnología y de personal especializado necesarios, y que no han sido presupuestadas para este año. Lo que capta son recursos públicos y esos fondos no pueden ser utilizados para otorgar préstamos a gran escala. De mantenerse dicho encargo, principalmente debería iniciar un largo proceso de adaptación, que tomaría muchos años. Recaudar fondos significativos de privados para posteriormente colocarlos a los mismos.

Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señala que los depósitos que se realicen en el banco estatal no tendrían la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), el cual protege a los clientes si la entidad financiera privada quiebra.

Experiencias como las del Banco Agrario y el Banco de Materiales, que al final terminaron liquidados con hasta un 90% de morosidad, demuestran la incapacidad del gobierno para asumir dicho reto.

Hasta julio de 1990, el Banco Central canalizaba líneas de crédito a la banca de fomento. Esta función le estaba permitida por el marco legal existente. Tal es así, que años atrás, en la segunda mitad de los años ochenta, el otorgamiento de dichas líneas de crédito se convirtieron en una importante fuente de expansión de la base monetaria. Sin el éxito esperado.

Lo que sí podría el Estado a través del BCR es establecer topes a las tasas de interés bancarias; además de vigilar y supervisar, a través de la SBS dicho cumplimiento, procediendo a sancionar y denunciar a las entidades financieras que excedan dicho límite.