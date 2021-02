El inicio de la nueva cuarentena en el país encuentra al sector empresarial en una situación financiera aún complicada. Esto porque un gran número de estas afirman que en los próximos meses tendrán problemas tanto para obtener liquidez como para pagar sus cuentas.

Una encuesta realizada a 500 empresas peruanas por Reaño & Linares mostró que un 75% de estas afirmó que no podrá pagar sus cuentas sin retrasarse en los próximos meses.

En detalle, el 28% señaló que podría cumplir sin retrasos menos del 25% de sus deudas; un 20% pagaría a tiempo entre el 25% y 50% de sus cuentas; un 13% entre 51% y 75%; y un 13% entre 76% y 99%. Solo el 25% aseguró que pagaría todo de manera puntual.

Los sectores con menos atrasos serían los de consumo y educación, donde cerca del 40% de las empresas espera pagar la totalidad de sus cuentas pendientes sin atraso.

Asimismo, hay un 84% de empresas que asegura que tendría problemas para cobrar sus cuentas. De estas, el 39% dice que podría cobrar sin retraso menos del 25% de sus acreencias; un 17% entre 25% y 50%; el 11% entre 51% y 75%; y un 17% entre 76% y 99% del total de sus cuentas. Apenas el 16% dice que cobrará el total de sus pendientes.

En este grupo, un 37% de empresas espera cobrar estas con 15 a 60 días de atraso, en promedio. Aproximadamente, el 60% empresas de los sectores de agricultura y hotelería y turismo cobraría menos de 25% de sus cuentas pendientes sin atraso.

Problema potencial

Según Arturo Linares, socio de Reaño & Linares, estos resultados hacen prever que en el corto o mediano plazo se viene un potencial problema en la cadena de pagos, ya que las empresas aseguran que están teniendo problemas tanto para cobrar como para pagar.

“La plata que se les dio para que no colapse la cadena de pagos se está acabando. Pronto esas empresas van a tener que comenzar a pagar este préstamo (programa de garantías Reactiva Perú) porque se les acaba el plazo y allí es probablemente que se empiece a sentir que esas empresas no van a tener dinero para pagar”, afirmó.

A ello se suma -agregó- que se comenzará a calificar a las empresas según su capacidad de pago y muchas van a tener problemas para acceder a capital de trabajo.

“Al no poder cumplir sus obligaciones, todos los que están detrás de ellos (de las empresas que no puedan cumplir) también van a tener problemas. Hay sectores que son más golpeados que otros, pero esto es un riesgo potencial. Es necesario que las empresas no pierdan liquidez”, precisó.

Liquidez

Respecto de las medidas de las empresas para sobrellevar la pandemia, la negociación o cambios de precios de venta fue la principal utilizada con un 54% del total, junto con las variaciones en los plazos de pago con un 49%.

A pesar de todas las medidas comerciales, operativas y de endeudamiento tomadas y aquellas aún pendientes de implementación, 188 de 500 empresas consideran que tienen más de 25% de probabilidad de enfrentar problemas de liquidez en 2021, es decir, el 38% del total.

Se requieren nuevas medidas de apoyo

Martín Reaño, Socio de Reaño & Linares

Esta nueva cuarentena va a tener un impacto en las empresas diferente a la que tuvo la cuarentena anterior. Hasta fines del 2020, las empresas todavía tenían liquidez porque accedieron a Reactiva Perú; además, los gastos se habían reducido porque parte de la planilla se fue a suspensión perfecta de labores. Pero esto se acabó, o se va a acabar pronto.

Entonces, este nuevo grupo de restricciones llega cuando las empresas tienen menos liquidez y están más debilitadas. Por ello, se requiere otro grupo de medidas de apoyo. El Gobierno debe sincerarse y anunciar que el periodo de gracia para iniciar la devolución de los préstamos de Reactiva se extiende 12 meses más. Cuando se otorgaron los préstamos, se dieron 12 meses, pensando que la economía se reactivará en este plazo, pero no se ha reactiva nada.

En segundo lugar, reconocer que las empresas no han llegado a los niveles de venta prepandemia, y que no van a pagar en 24 meses, sino en 48 meses.

Además, se debe pensar en un Reactiva Perú 3; flexibilizar la contratación de personal y eliminar el pago adelantado del IR.