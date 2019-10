La disolución del Congreso por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra, generó la preocupación del sector empresarial por el impacto que podría tener sobre el crecimiento de la economía. Incluso, en el sector externo, los inversores internacionales comenzaron a ver con más cuidado los indicadores financieros peruanos.

Sin embargo, a nivel de las personas, la situación es diferente. El último sondeo de Pulso Perú de octubre, realizado por Datum para Gestión, reveló que el 60% de encuestados piensa que el estado de ánimo de la gente mejorará tras la disolución del Congreso, principalmente en los niveles socioeconómicos (NSE) A/B (75%) y C (67.2%).

En este contexto, en medio de la coyuntura política, aunque el 52% de encuestados consideró que no invertiría su dinero o capital en algún negocio, todavía un 41% afirmó que sí lo haría.

En el nivel A/B hay más gente que afirma que sí invertiría en un negocio con la situación política actual con una tasa de 50%. Hubo un 47% que refirió que no invertiría. En el resto de niveles socioeconómicos, el C, D y E –en su mayoría– sostuvieron que no tienen intención de invertir en esta coyuntura con tasas de 50%, 51% y 57%, respectivamente.

En el caso regional, en todas el porcentaje de personas que afirma que no apostarían por un negocio superó a quienes sí lo harían. Así, en Lima y Callao el 48% dijo que no invertiría, al igual que el 53% del norte, el 53% del centro el 56% del sur y el 53% del oriente.

Impacto en la inversión

En el caso de la percepción de la población sobre el impacto del cierre del Parlamento sobre la inversión en el país, Pulso Perú mostró que un 49% indicó que seguirá igual, mientras que un 27% dijo que aumentará y un 16% que disminuirá.

Entre los niveles socioeconómicos, en el A/B el 46% afirma que la inversión se mantendrá igual en el Perú. La misma sensación la tienen el 54% del C, el 43% del D y el 47% del E . De la misma manera, se tiene un 15% del A/B con una percepción de que la inversión disminuirá, al igual el 17% del C, el 15% del D y el 17% del nivel E.

En las regiones, es en el sur donde más personas creen que no habrá mejoras en la inversión con una tasa de 74%, de los cuales 53% dice que se mantendrá igual y un 21% que disminuirá.

Crédito

A pesar de la mejora en el ánimo de los peruanos, la coyuntura política por la que atraviesa el país no genera entusiasmo en la población para solicitar créditos como una alternativa de financiamiento. La encuesta reveló que el 73% de peruanos no piensa solicitar algún crédito o préstamo (hipotecario, vehicular, capital de trabajo, personal, etcétera) en los próximos tres meses.

Esta sensación se repite en todos los niveles socioeconómicos. Es así que el 70% del A/B afirmó que no planea obtener algún tipo de financiamiento, al igual que 72% del C, el 76% del D y el 69% del E.

En regiones la situación es similar. En Lima y Callao, un 74% sostuvo que no planea solicitar un crédito en lo que resta del 2019, mientras que en el norte el 72% tuvo esta respuesta. En el centro del Perú, el 60% dice que no buscará endeudarse. Similar afirmación se tiene en el 81% de personas del sur y 71% del oriente.

Incluso, en el análisis por edad, el 76% de las personas entre 25 y 34 años afirmó que no tiene solicitará créditos en los próximos tres meses, junto con el 66% de entre 35 y 44 años.

Economía

En la encuesta, el 45% de los peruanos cree que tras la decisión del presidente Vizcarra la economía seguirá igual; asimismo, el 37% señaló que mejorará, pero un 12% consideró que empeorará.

La mayoría con la sensación de que la economía seguirá igual está en el nivel socioeconómico E con una tasa de 50%. En este mismo nivel, hay un 14% que cree que la situación estará peor.

Asimismo, en el nivel C el 47% considera que la economía seguirá igual y un 12% que empeorará. En el sector D, un 43% siente que la situación se mantendrá y un 11% que empeorará.













El 59% mantendrá sus gastos

Para este año, se proyecta que el consumo privado crezca 3%, cifra que el BCR ajustó a la baja desde 3.5%.

En esta línea -y a pesar del contexto político actual- ,el 59% de peruanos indicó que gastará como lo hace normalmente, reveló la última encuesta de Pulso Perú de octubre, elaborada por Datum.

Esta decisión es transversal a todos los niveles socioeconómicos (NSE). Por ejemplo, el 66.1% de encuestados del NSE A/B y el 64.1% del C remarcaron que su gasto se mantendría.

Por regiones, principalmente en Lima y Callao (64.3%), la mayoría también opinó que gastará normalmente.

Por otro lado, la encuesta también mostró que un 20% reducirá sus gastos como resultado de la situación política.

Este porcentaje se explica porque los peruanos de los NSE A/B (24.2%) y C (21.5%) respondieron ajustarán sus gastos; además, por regiones, en el oriente el 23.4% respondió en esta línea.

Cabe indicar que existe un 16% de encuestados que consideró que aumentará sus gastos a pesar del impacto de la coyuntura política.

- Puestos de trabajo

Para la mayoría no habrá cambio en situación del empleo

La sensación del 55% de peruanos es que tras la disolución del Congreso, la generación de empleo seguirá como hasta ahora, según la reciente encuesta de Pulso Perú de octubre.

Hay que recordar que según información del BCR, en julio pasado los puestos de trabajo en el sector formal privado se incrementaron 3.4%, mostrando una mejora respecto a los tres meses previos, pero aún por debajo del inicio de año, cuando la creación de puestos de trabajo crecía más de 4%.

En todos los niveles socioeconómicos, esta sensación supera el 52%, siendo en el nivel E, con un 57%, donde la tasa es mayor. De la misma manera, a nivel regional, en la zona sur el 65% siente que la generación de empleo seguirá igual. Además, el 55.8% de jóvenes entre 28 y 24 años respondieron en la misma línea.





Diferencia entre empresa y ciudadano

Alonso Segura, exministro de Economía

Hay una clara diferencia entre lo que pueden ser las expectativas empresariales y del consumidor (tras la disolución del Congreso).

Las expectativas empresariales ya venían golpeadas, según la encuesta del BCR; mientras que el respaldo de la acción del cierre del Congreso ha sido diferente desde el lado del ciudadano de a pie.

Entonces, sí podría influir de manera positiva en los consumidores. Ahora, cuando hablamos de invertir en un negocio hablamos de una raya tenue entre los hogares y las mypes que se crean como redes familiares.

Sí, la encuesta muestra una situación más negativa que positiva, pero no es poco el porcentaje si decidiría invertir en un negocio.

Asimismo, ya cuando se habla de la inversión total, la del país, como la mayoría apoyaba la disolución, al menos no se espera que sea peor, por eso la mayoría dice que seguirá igual. Pero, ¿qué es igual? ¿Podría interpretarse como mediocre?