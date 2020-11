El 62% de los jóvenes ( entre 18 a 29 años) peruanos rechaza puestos de trabajo debido a los bajos salarios, reveló la encuesta realizada por el grupo de asesoría laboral ManpowerGroup (ver gráfico).

Dentro de dicho 62%, el 50% señaló que consideraban los bajos salarios como el factor más importante al momento de aceptar o no un puesto de trabajo.

Este factor no es único del Perú, sin embargo. Como indicó ManpowerGroup, los bajos salarios son la razón más recurrente por la cual los jóvenes en Latinoamérica rechazaban oportunidades laborales.

Esto demuestra que, además de una escasez de ofertas laborales, existe una falta de concordancia entre lo ofrecido por las empleadoras y lo solicitado por los jóvenes.

Natalie Sablich, gerente de Administración y Finanzas de ManpowerGroup, indicó que los jóvenes profesionales de hoy priorizan no “regresar a la antigua forma de trabajar”.

“Se quiere un salario acorde a su perfil, la búsqueda de crecimiento profesional y el contrato formal”, agregó.

Por otro lado, un conjunto del 73% de personas encuestadas rechazó ofertas laborales debido a que contemplaban jornadas mayores a ocho horas o debido a horarios inflexibles, mientras que un total del 32% de los jóvenes señaló que no aceptaba ofertas de trabajo debido a que no se trataba de trabajo formal, sujeto a las protecciones mínimas de ley.

Además, un 89% indicó que consideraba como factor importante al momento de aceptar un puesto laboral la oportunidad de crecer en su nuevo cargo, la expectativa de una línea de carrera y poder desarrollar sus habilidades.

Exigencias

Sin embargo, las razones detrás del desempleo juvenil no se deben solo a la falta de conciliación entre las ofertas de los empleadores y las nuevas exigencias del mercado laboral, sino también a una renuencia por parte de las empresas a contratar personal poco experimentado.

La encuesta reveló que el 55% de empresas no contrataba a trabajadores jóvenes por falta de experiencia, mientras que otro 26% de empleadores no lo hacía debido a que los postulantes no tenían suficiente conocimiento técnico.