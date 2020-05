El covid-19 y el aislamiento social empiezan a tener un mayor impacto en la economía familiar de los peruanos, pero también revela algunos hábitos de compra.

Un estudio de CCR Cuore evidenció que si bien más del 60% de limeños tuvo una complicación laboral durante la cuarentena (ver infografía), el efectivo sigue siendo la opción de pago preferida para hacer las compras, con 56% de menciones en promedio, con mayor incidencia en el segmento C (sube a 72%).

“Si bien estamos a puertas de una mayor digitalización de pagos para reducir el contacto, aún es una costumbre muy arraigada la de los limeños por usar el efectivo; no obstante, se está observando una mayor apertura hacia productos bancarizados y digitales”, indicó la directora de estudios de CCR Cuore, Lydije Rosas.

Agregó que esta situación se está viendo potenciada por el depósito de bonos sociales y otros tipos de ayuda.

En tanto, en el segmento A la opción de pago más elegida es la tarjeta de crédito (50% de menciones), seguida de tarjeta de débito (32%). En este caso, el pago en efectivo es la tercera opción (11%).

Deudas

El reporte de CCR Cuore también reveló que el 33% de limeños se ha acogido a algunos de los beneficios ofrecidos por los bancos; de ellos, el 52% accedió a una reprogramación de sus tarjetas de crédito.

“Si bien ha decrecido el uso de tarjeta de crédito durante esta cuarentena, los usuarios están enfrentando dificultades para asumir deudas pasadas”, señaló Lydije Rosas.

Además de las tarjetas de crédito, los segundos préstamos más refinanciados fueron los créditos personales (37%) e hipotecarios (22%).

Asimismo, solo el 3% de limeños ha buscado una asistencia para sus deudas con empresas de telecomunicaciones. “Debido a que no se está haciendo una suspensión del servicio, muchos no están comprendiendo a fondo lo que conlleva no pagar la deuda y no se está buscando asistencia en este rubro, lo que podría complicar la situación más adelante”, anotó Rosas.

El estudio se realizó entre el 15 y 18 de abril, a una muestra de 202 casos, hombres y mujeres de 18 a 65 años de los NSE A, B, C.