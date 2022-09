La falta de liquidez entre los productores peruanos y el precio de los fertilizantes 101% por encima de lo que se cotizaba a inicios del 2021 -de S/65 la bolsa de urea a S/165- han impactado en la decisión de los agricultores, quienes han optado por reducir sus áreas sembradas y aplicar menos fertilizantes, lo que afectará en el volumen de producción. Un hecho que era advertido por las organizaciones desde mediados del año pasado.

Rubén Carrasco, presidente del gremio, dijo a Gestión.pe que el 10% de los cultivos que pertenecen a la agricultura emergente -como la papa, maíz y arroz- ya entraron a fase de fertilización pero no recibirán los insumos necesarios. “Hablamos del arroz cuya campaña ha comenzado en Tumbes y Piura, y la papa también comenzó campaña en diferentes zonas de la Cordillera. Se ha puesto en juego la seguridad alimentaria”, señaló.

En las próximas semanas se sumarán nuevos cultivos y se prevé que a mediados de octubre se alcance -al menos en teoría- el pico de demanda de fertilizantes. Hasta esa fecha, sin embargo, no llegaría al país las más de 60,000 toneladas de urea prometidas por el gobierno de Pedro Castillo.

En el mejor de los escenarios, es decir, que se concrete la licitación con la empresa italiana UnionSpead, el fertilizante llegaría en más de 50 días -el ministro Andrés Alencastre afirmó que sería en noviembre-, considerando el tiempo para emitir la orden de compra, la importación y el proceso de distribución. En el peor de los escenarios, solo 300,000 agricultores -de los 500,000 que se han empadronado a la fecha- accederán al bono (fertiabono) que entregará desde este mes el gobierno, el cual ascenderá entre S/498 y S/ 7.447.

Impacto del fertiabono

La falta de comunicación entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y los importadores de fertilizantes podría generar un desfase en el inventario de los insumos reduciendo el stock al mínimo para octubre. La razón -explica Carrasco- es que empresas como Molinos & Cía y Yara han reducido sus importaciones ante la baja demanda y la expectativa de la distribución de la urea estatal. Según dijo, pasaron de renovar inventario de 30 días a 15 días por los bajos volúmenes solicitados a los proveedores internacionales.

“Lo ideal es que el ministro Alencastre precise si el proceso de licitación continúa o no para evaluar el incremento de nuestras importaciones. Hemos tratado de reunirnos con él pero no se ha podido”, mencionó el representante gremial.

La expectativa de agricultores y empresarios ha empezado a centrarse, justamente, en el fertiabono, la alternativa a la que está recurriendo el gobierno ante la demora en el proceso de licitación y en el que destinará S/ 481 millones. Para los comercializadores de fertilizantes, este subsidió representaría un “Reactiva Perú” si es que se ejecuta de manera correcta, pues dinamizaría la demanda, anotó Carrasco.

El apoyo monetario individual se podrá otorgar en dos modalidades: Una de ellas, monetaria al 100%: en base a la valorización de los requerimientos de las fuentes de nutrientes de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) conforme al cuadro.

Apoyo monetario mixto: para el requerimiento de Fósforo y Potasio (PK) según el siguiente cuadro y, en especie para el requerimiento de Nitrógeno (N), para productores agrarios que conducen hasta cinco hectáreas.

No obstante, precisó que los precios de los fertilizantes no bajarían. Según detalló, la producción internacional de fertilizantes no atraviesa un buen momento debido al alto costo del gas natural en Europa y a las fallas de energía eléctrica en China, el tercer proveedor de fertilizantes para Perú después de Rusia y Estados Unidos.

De acuerdo a reportes de Europa Press, Grupa Azoty SA, considerado el segundo mayor productor de fertilizantes de la Unión Europea; así como las españolas Fertiberia y Anffe, han informado el cierre temporal de sus plantas. A ellos se suma Yara, uno de los mayores fabricantes de fertilizantes del mundo, que informó hacia finales de agosto que reducirá su capacidad de producción a solo el 35% debido al alza de los precios del gas.