Ejecutivo prepara subvención económica para las industrias culturales: ¿De qué se trata?

El Congreso otorgó facultades al Gobierno para emitir leyes durante la situación de emergencia que afronta el país para evitar la propagación del coronavirus. Como reveló el mandatario, el Ejecutivo solicitó facultades en 11 temas específico, sin embargo solo recibió autorizaciónes en 10 temas.

Uno de esos 10 temas ha pasado desapercibido. Se trata de medidas para mitigar el duro impacto económico que afrontarán las industrias culturales y todos los actores involucrados en esto sector.

Según se lee en las facultades, el Ejecutivo refiere que busca "aplicar medidas indirectas y directas para el amortiguamiento del impacto económico que las industrias culturales y artes vienen sufriendo y sufrirán en los próximos meses como efecto de las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la emergencia, tales como la suspensión de eventos públicos o privados que incluya a más de 300 personas, el cierre de locales de entretenimiento, acceso a la cultura y recreación como cines, salas de teatro, entre otros".

Según manifiestan, el sector cultural aporta 1.2% al Producto Bruto Interno del país. Además hay 46 mil empresas en el rubro que han generado más de 600 mil empleos en el país.

"Para la actividad cinematográfica y audiovisual, por cada inversión de un millón de soles en el sector, se genera un incremento productivo a nivel agregado en la economía de más de S/ 4 millones, y 54 puestos de trabajo adicionales en toda la economía", señaló el Gobierno.

Gestión.pe pudo contactar con una fuente de la alta dirección del Ministerio de Cultura, quien reveló algunos detalles de lo que se está trabajando, además de las principales limitaciones y el tiempo en el que este dispositivo podrá oficializarse.

“Desde Cultura, hemos propuesto que se incorpore a las industrias culturales entre los sectores que necesitan apoyo. Ahora que ya tenemos las facultades, estamos trabajando en identificar la pertinencia de qué grupos son los que necesitan ayuda”, manifestó la fuente.

Desde el Ministerio de Cultura, la situación es clara: en este momento los trabajadores del sector solo necesitan una subvención económica para afrontar la crisis. No se han definido montos ni formas de pago, pero se tiene claro que el apoyo para este sector no alcanza con el aplazamiento de impuestos o el prorrateo del pago de obligaciones financieras, entre otros.

"La ayuda tiene que ser monetaria. No puede ir por el pago de impuestos", señalaron.

-El gran reto: identificar a los beneficiarios-

El sector de las industrias culturales, aunque puede considerarse pequeño, alberga trabajadores de diversas artes como el teatro, el cine, la música, la danza, la pintura, la literatura, artesanos, entre otros.

Sin embargo, a pesar de ser pequeño, este sector también es ciego para la vista del Estado por la alta informalidad laboral.

“Hemos recibido pedidos de los cines, que están atravesando problemas de deudas y compromisos. Ellos tienen trabajadores que están en planilla y el Gobierno ya dio iniciativas para proteger el empleo. Sin embargo, debemos preocuparnos por los empleados informales, donde están muchos artistas y personas asociadas a las industrias culturales”, señaló la fuente.

Según se explicó a este diario, el perfil de estos trabajadores es de 'independientes' que no tienen un trabajo regular y que, durante la cuarentena, se encuentran desempleados todo el mes. No cuentan con CTS ni AFP por lo que no accederían a las facilidades brindadas por el Gobierno.

La situación se complica aún más si, contrario a lo que uno puede pensar, el Ministerio de Cultura no cuenta con padrones de artistas ni de músicos, actores o cantantes que estén debidamente registrados para poder canalizar la ayuda.

“Este tipo de padrón se tiene que construir y ese es gran parte del problema para canalizar la ayuda. Cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) atendió a la población con el bono de S/ 380, ellos ya tenían un padrón hecho. Con errores quizás, pero el padrón ya estaba construido”, señaló la fuente del Ministerio de Cultura.

Además explicó que, con la urgencia que que se requiere la ayuda para los miles de trabajadores de este sector, iniciar la construcción de un padrón en plena emergencia es materialmente imposible, pues así el registro sea virtual, el Estado deberá filtrar para saber quiénes verdaderamente son trabajadores de las industrias culturales y quienes no. Eso demandaría demasiado tiempo y la ayuda no se emitiría a tiempo.

“¿Y si se comprueba que esta persona que se registró no era actor como dijo? Estamos en una situación compleja, pero estamos trabajando para enfrentarla”, dijeron desde Cultura a Gestión.pe.

-Evitar la duplicidad de beneficiados, el segundo reto-

Sin embargo, no basta solo con identificar quienes son los sectores culturales cuyos trabajadores requieren urgentemente esta ayuda. Sino también se necesita verificar que sean personas en estado vulnerable y que no hayan recibido el apoyo económico ya otorgado por el Gobierno.

Por ejemplo, en el caso de los artesanos, naturalmente ligados al sector cultural, estos dependen de la Dirección de Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

A su vez, el Ministerio de Cultura tiene un padrón de personajes reconocidos meritoriamente por su trayectoria en el sector Cultura y por representar a la Nación. En este padrón de personajes también existen varios artesanos. Por lo que puede existir un cruce de información y una duplicidad del estímulo monetario.

“Otro ejemplo está en la población Shipibo Konibo en Cantagallo. Ellos son artesanos, pero también son una población originaría. Algunos han sido atendidos a través de los S/ 380, pero otros no figuran en los padrones. Tenemos que ver la forma de atender a quienes sí necesitan una subvención económica y no duplicar la ayuda”, señaló la fuente.

Manifestaron que el sector Cultura está preparando las identificaciones de los sectores -no de individuos- que necesitan el apoyo económico. Pero esta identificación de ninguna manera será excluyente, es decir no se dejará a nadie fuera.

-El plazo-

Con la gravedad de la situación de emergencia, la fuente reveló que esta propuesta se terminaría de afinar hoy miércoles 1 de abril con el objetivo de llevarla al Consejo de Ministros para que se discuta a nivel de Ejecutivo y pueda estar saliendo, a más tardar, la próxima semana. Sin embargo, el deseo es que pueda salir esta misma semana.

“Desde el Gobierno sí se está viendo la forma de cómo atender a los trabajadores de las industrias culturales que no están incorporados en estos otros listados de los pobres, extremadamente pobres e informales. Estamos trabajando arduamente en eso”, manifestaron.