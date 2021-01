La administración Sagasti está en coordinación con los bancos para reprogramar el pago de los créditos contraídos en pandemia ante el anuncio de una cuarentena total. De esta medida se beneficiarían las regiones en nivel extremo, entre ellas Lima y Callao.

“Por un lado se ha dispuesto la postergación del pago de los impuestos tanto de personas naturales como de personas jurídicas para facilitar que los ciudadanos de las regiones de riesgo extremo cuenten con liquidez tomando en cuenta que los meses de febrero y marzo son de pago de impuestos. Asimismo, estamos haciendo las coordinaciones correspondientes con la banca para poder reprogramar el pago de algunas deudas que se han contraído a propósito de la pandemia ”, explicó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

A reglón seguido, dijo en ATV Noticias que es importante destacar que esta reprogramación sería únicamente para deuda y/o créditos obtenidos durante la pandemia.

“Esto es importante de precisar, no es que cualquiera se va a beneficiar de esta medida. Si -por ejemplo- tengo un crédito de consumo me voy a aprovechar del contexto, no. Será a propósito de la pandemia, por lo que estamos haciendo las coordinaciones necesarias para que se puedan hacer algunas reprogramaciones y de ser el caso la postergación durante este periodo de confinamiento de 15 días ”, detalló.

Igualmente, mencionó que el “éxito” de este nuevo confinamiento -de estas 10 regiones- dependerá de que no continúen aumentando el número de casos de COVID lo que está en manos de la ciudadanía. “A menos movilidad, menor contagio”, dijo