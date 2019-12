El Presidente Martín Vizcarra anunció que acogerá dos nuevas propuestas de la Contraloría de la República que buscan promover algunas medidas complementarias que mejoren la eficiencia en la ejecución del gasto público y dar mayor transparencia a la labor de diversos actores que intervienen en las contrataciones del Estado, es decir, a los árbitros, supervisores y proyectistas.

Como se recuerda, a fines de octubre de este año el Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 008 - 2019, que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, una primera iniciativa presentada por la Contraloría de la República que incluye un modelo el control concurrente a fin de verificar su correcta ejecución.

Partiendo de esta primera propuesta, la semana pasada la Contraloría envió otras dos iniciativas de decreto de urgencia y el jefe de Estado dijo que serán recibidas.

“Acogiendo una iniciativa de la Contraloría General que estuvo por meses sin atender en el Congreso de la República, nosotros la hicimos nuestra y a través de un decreto de urgencia estamos posibilitando la forma de reactivar no cientos, si no, miles de proyectos paralizados en todas las regiones de nuestro país y también acogeremos las dos iniciativas que nos ha hecho llegar la semana pasada para a través de ello, propiciar la ejecución de los importantes proyectos que los peruanos requieren pero con el control adecuado para que en su ejecución no se den estos actos de corrupción”, sostuvo Vizcarra durante la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).

Durante el mismo evento, el contralor general de la república, Nelson Shack, explicó que el primer proyecto de Decreto de Urgencia incrementa el estándar de transparencia en la actuación de los actores vinculados a procesos de contrataciones públicas, mecanismos de solución de controversias y defensa de los intereses del Estado.

En tanto, el segundo proyecto regula la ejecución de obras públicas por administración directa, estableciendo un marco legal específico que regule la ejecución de obras públicas bajo la citada modalidad, definiendo supuestos y requisitos mínimos para su aplicación; así como la expansión del control concurrente, con el objetivo de aplicar este nuevo modelo de control preventivo a todas las principales obras del país.

“En el marco de la Reactivación de Obras, una de ellas paralizada y que podría reactivarse es el Gran Mercado de Belén en Loreto (a cargo del Ministerio de la Producción). Está valorizado en más de 104 millones de soles, su funcionamiento podría beneficiar a más de 470 mil personas. Con la paralización de esta obra quedó trunco el impulso al turismo y la contribución al desarrollo económico local”, sostuvo.