La ejecución de la cartera de proyecto mineros en la región de Cajamarca permitirá reducir la tasa de pobreza en la región a 17.4% hacia el año 2031, 33 puntos porcentuales menos que la tasa actual.

Así lo señaló el estudio “Impacto económico y social de la minería en Cajamarca”, desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), presentado en la primera jornada del evento descentralizado Rumbo a PERUMIN.

El estudio estima que más de 3.7 millones de personas serían impactadas por la minería de manera directa e indirecta bajo una proyección de ingresos por la actividad que superan los S/ 2,000 millones hacia el año 2031 por el concepto de canon y regalías.

Rudy Laguna, economista director del CCD, explicó que la explotación de minerales, llevaría a la región a un nivel de producción que beneficiaría a otros sectores productivos de gran relevancia económica, pues actualmente la minería dinamiza el desarrollo de transporte, metalmecánica, electricidad, gas y refinación de petróleo, textil, construcción, entre otras.

“La actividad minera es la segunda de mayor importancia para la región con una representación del 15.4% de su PBI. Con el desarrollo de nuevos proyectos, el beneficio en promoción de empleos directos e indirectos, alcanzaría a las 939,000 personas e impactaría a 2.8 millones que corresponden a sus familiares”, comentó Laguna.

De igual manera, el economista destacó el impacto que ha venido teniendo esta actividad hasta la actualidad, señalando que tan solo entre 2007 y el inicio de esta nueva década, la reducción de la pobreza pasó de un 68.2% a un 51%, según las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Según los resultados de las evaluaciones del CCD, 34% de la población cajamarquina actualmente se viene beneficiando de la actividad minera con un impacto aproximado en 496,000 personas de manera directa e indirecta.

Las inversiones mineras en la región, acumulan alrededor de US$ 7,500 millones entre 2004 y 2020.

Al respecto, el presidente de Rumbo a PERUMIN, Miguel Cardozo, comentó que Cajamarca es una de las regiones que más ha recibido por concepto de canon y regalías entre 2001 y 2021 por más de S/ 7.9 millones.

“Es innegable que Cajamarca es una región importante para la actividad minera nacional y eso lo demuestran sus ingresos aproximados de S/ 32.9 millones mensuales en estos últimos 20 años a través de mecanismos, compromisos y el exitoso Programa Minero de Solidaridad con el pueblo”, comentó.

Cabe señalar que Cajamarca es la región que concentra el mayor valor de la cartera de inversiones mineras del Perú, con US$ 17,900 millones con proyectos como Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), Michiquillay (US$ 2,500 millones), Conga (US$ 4,800 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones) y La Granja (US$ 5,000)