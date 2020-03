La economía recibirá “todo el golpe” en el segundo trimestre

Luis Eduardo Falen, Intéligo

Estimábamos que si no se extendía la cuarentena, el PBI peruano tendría un crecimiento nulo en el 2020 ( 0%), pero ahora que se va a prorrogar, de todas maneras se va a contraer en alrededor de 3.5%, la primera caída desde 1998 (-0.4%); ni siquiera se contrajo con la crisis financiera del 2008. En el primer trimestre -con la caída de la economía en marzo de 20%-, el PBI se contraerá 5%.

En el segundo trimestre, en el que recibirá “todo el golpe”, el PBI caería entre 8% y 10%. Es que vas a tener todo el impacto de la extensión de cuarentena, sumado a los efectos propios del deterioro de la confianza empresarial, lo que significa una caída en inversión y consumo; además, también es probable que la inversión pública se retraiga.

Ya en el tercer trimestre podríamos esperar un menor decrecimiento, para que en el último tramo del año la economía sea 0%. Todo lo que es consumo discrecional seguirá bastante golpeado; esto incluye servicios como restaurantes, entretenimiento y el turismo. Esto cobra relevancia porque el Perú se ha vuelto un país que atrae bastante turismo y hay muchos negocios alrededor de esta actividad.

El impacto que esto va a tener es nuevo para la historia económica local. Este año podrías esperar una caída de 2% del empleo formal (planilla), así como un incremento pronunciado de la pobreza con personas que en solo semanas pasarán a esta situación.

“La respuesta a la crisis hasta ahora no es del tamaño que uno esperaría”

Respecto a la prórroga, no hay alternativa, es el costo de no haber contado con los kits de pruebas suficientes desde el principio para conocer mejor los focos de la propagación del covid-19. El costo de ese ‘pecado original’ lo vamos a pagar caro los peruanos. Hacia adelante, el Perú, junto con Chile, son los países más equipados para enfrentar este momento.

Esta crisis, que es transitoria, se financia y solo lo puede financiar el Tesoro público. Se están cortando todas las cadenas de pago del país y se requieren ‘by passes’ para que los trabajadores no pierdan su empleo, para que las empresas sigan operando, etcétera.

Pero hay que hacerlo rápido y no de manera artesanal ni imperfecta, porque si no el cuerpo -la economía- puede perder algún miembro. El Gobierno tiene olfato de lo que está pasando, pero la respuesta a la crisis hasta ahora no es del tamaño que uno esperaría.

El tema es que, una vez que la emergencia (con la prórroga) se levante, seguro habrá nuevos enfermos y otra vez estaremos parados una semana. Esta pandemia va a durar, entre seis y 18 meses (cuando se espera tener la vacuna).

Yo respondería ahora con todo lo que tenemos: recursos fiscales, activaría créditos con organismos multilaterales y emitiría bonos. Estamos a punto de tener la peor recesión mundial en 100 años. Las proyecciones indican una caída del PBI del Perú este año entre 4% y 6%, hasta ahora.

Contener el virus y pensar en reactivar la economía

Debe estar claro que la salud es primero y la medida es correcta. Sin embargo, definitivamente tendrá un impacto en la economía, sobre todo en el primer y segundo trimestre, cuando se van a registrar caídas importantes del PBI.

Además, las medidas que el Gobierno está tomando implican más gasto y, como resultado, un crecimiento de déficit fiscal (podría llegar a 5% del PBI). Pero hay que aumentar el gasto porque se tiene que cubrir no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las personas pobres, muy pobres y vulnerables, las personas que viven el día a día.

Esto está en línea con lo que hace el mundo. Este va a ser el peor año en la historia económica del mundo en los últimos 20 o 30 años. Por eso, hay que contener la propagación en el país, pero de forma simultánea ir pensando cómo revivimos la economía después que todo se calme. Ese es un tema que todavía está ahí pendiente.

¿Cuándo nos vamos a recuperar económicamente? Dependerá de qué tan rápido el coronavirus se empiece a contener a nivel mundial, porque nuestra economía es muy dependientes del contexto internacional. Ahora no hay nada seguro. Respecto al empleo, las empresas formales intentarán reducir personal porque si no tienen ingresos por un mes, cómo pagan. Y definitivamente las contrataciones están descartadas incluso hasta por un par de años. El empleo formal va a ser menor