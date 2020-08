El coronavirus ha agravado aún más las crisis humanitarias existentes. Según la ONU, 168 millones de personas van a necesitar asistencia vital a lo largo de este año. Solo en América Latina y el Caribe el empobrecimiento por la pandemia podría aumentar en 35 millones de personas. Por eso las organizaciones de ayuda humanitaria han tenido que cambiar sus objetivos.

Para América Arias, directora de Acción contra el Hambre en el Perú, la respuesta del personal humanitario tiene que ser muy rápida y eficiente. “Frente a la crisis, la organización no tarda más de 24 horas en convertir una donación de miles de soles en alimentos ni más de 72 horas en distribuir productos de higiene a las poblaciones más necesitadas”.

A la fecha, Acción contra el Hambre ha distribuido en el Perú más de 40.000 kilos de alimentos donados desde el sector privado. También ha entregado tarjetas solidarias por S/ 170 a 4.200 familias para que compren artículos de primera necesidad, paguen servicios e inicien emprendimientos.

La organización humanitaria ha advertido que más de 67 millones de latinoamericanos sufrirán de hambre en los próximos diez años debido al impacto del coronavirus y las crisis internas de cada país. “Latinoamérica se enfrenta una crisis de hambre sin precedentes como consecuencia de la pandemia, la contracción de la economía, la informalidad del mercado laboral y el aumento del desempleo, lo que frena los avances progresivos hacia la erradicación del hambre en la región”, afirma Benedetta Lettera, responsable geográfica de Latinoamérica en Acción contra el Hambre.

En el Perú la situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad se agrava debido a la falta de acceso a servicios básicos. Entre siete y ocho millones de personas no tienen agua potable. Solo en Lima, 1.5 millones de habitantes no cuenta con sistemas de alcantarillado. Según Acción contra el Hambre, esta situación hace que la prevención del coronavirus en el país sea un ideal y no una realidad.