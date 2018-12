EE.UU. tomaría medidas contra Perú por deforestación de la Amazonía

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump analiza tomar medidas contra el Perú por la deforestación de la Amazonía, según el diario The New York Times.

Según fuentes del gobierno estadounidense consultadas por el diario, esta sería la primera vez que Estados Unidos intenta sancionar a un socio comercial por violar estándares ambientales en un acuerdo.

Añaden que Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, está considerando desafiar la decisión de Perú de desmantelar al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), que fue creado para detener la tala ilegal de árboles en la selva amazónica como parte Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU de 2007.

"Es probable que Lighthizer quiera demostrarle a los demócratas que está dispuesto a tomar acciones decisivas en los temas que ellos consideran importantes", señala el diario.

Según diversos funcionarios, Estados Unidos podría convocar a un tribunal independiente en una fecha tan próxima como el 21 de diciembre para que decida sobre el caso, sin embargo, también advirtieron que las fechas podrían cambiar.

Esta decisión, que ocurriría mientras Trump reduce sistemáticamente las protecciones a las áreas silvestres en Estados Unidos, podría tener consecuencias significativas para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que será analizado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

El acuerdo forestal fue agregado al acuerdo comercial de 2007 por Nancy Pelosi, la representante demócrata de California, quien al parecer volverá a la presidencia de la Cámara de Representantes en enero.

El lenguaje es la base para el cumplimiento de las disposiciones de los estándares laborales y ambientales en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que los tres países firmaron este año.

El New York Times recuerda que el "Anexo Forestal" de Perú fue considerado un modelo para un nuevo sistema de inspección que podría incluir la confiscación en la frontera de bienes considerados como violatorios del tratado, y la presentación de acciones judiciales en contra de compañías que importan productos que no cumplen con las especificaciones.

Añade que durante los últimos años, Perú ha disminuido el cumplimiento de las leyes ambientales en un intento por atraer inversión extranjera.

"En 2016, el gobierno peruano despidió al presidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, Rolando Navarro, después de que ejecutivos de la industria de la madera protestaron por el incautamiento de madera de la Amazonía por parte de funcionarios estadounidenses", agregó.

La semana pasada, el gobierno peruano acotó en gran medida la autoridad del organismo, el cual fue fundado para cumplir con el acuerdo.

Durante la década pasada, el congreso estadounidense le ha otorgado a Perú US$ 90 millones en asistencia con el objetivo de aumentar la aplicación de la ley. En 2015, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Houston, con base en los datos de inteligencia de sus homólogos peruanos, incautaron 1770 toneladas de madera de la selva amazónica que encontraron en un buque carguero oxidado.

No obstante, desde entonces ha disminuido la aplicación de las leyes, y la deforestación ilegal está en aumento, según una investigación de The Associated Press publicada en abril.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los miembros que obligaron al gobierno de George Bush a incluir las disposiciones de la selva amazónica en el tratado hace una década, han protestado por las acciones de Perú.

“La selva peruana es una de las maravillas del mundo”, escribieron los miembros demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en una carta dirigida a Lighthizer el 19 de diciembre.

“Solicitamos que el representante comercial de Estados Unidos continúe insistiendo en que esta decisión descarada y de mala fe sea revertida formalmente para finales de esta semana. Y si no, entonces exhortamos al representante comercial que tome medidas inmediatas para hacer cumplir el acuerdo existente con Perú mediante las vías apropiadas”, dice el documento.

Funcionarios de comercio se preparan para presentar una queja con un tribunal independiente establecido como parte del tratado. Si los jueces fallan a favor de Estados Unidos, Perú tendría que revisar sus políticas o enfrentar sanciones económicas . La acción podría tomarse desde este viernes.

The New York Times no pudo conseguir una respuesta oficial de algún vocero del representante comercial de Estados Unidos ni de la Embajada de Perú en Washington.