EE.UU. paga más por el jengibre peruano que por el importado desde China y Brasil

Estados Unidos importa jengibre o kion desde distintas partes del mundo teniendo a China, Perú y Brasil como principales proveedores, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.



Mencionó que la mayoría del producto importado desde China y Brasil es convencional, por lo que su precio es menor, en comparación con el peruano, que cuenta con características organolépticas superiores.



Para Andre Ziani, director de Aiden Produce Inc., el jengibre de origen sudamericano no puede competir con el chino en precio, pero en calidad es muy superior. “Hay un mercado para los consumidores que quieren calidad y para los que buscan un menor precio”, destaca.



Asimismo, para Luis Orrantia, presidente de la empresa Tropical Specialist, también resalta la competitividad del jengibre peruano. “El jengibre importado de China y Brasil es convencional y de mayor tamaño, mientras que el peruano es orgánico, de excelente calidad, pequeño y con un sabor mucho más intenso, lo que lo hace un producto único”.



En ese sentido, la oferta exportable peruana se basa en el producto fresco, con más de US$ 42 millones exportados teniendo a Estados Unidos como el principal mercado de destino.



Por otro lado, US$ 16 millones de jengibre importado por Estados Unidos fue orgánico, siendo Perú el principal proveedor con exportaciones de más de US$ 11 millones y habiendo presentado un crecimiento de 62.6% en el 2018 respecto al año anterior.



De acuerdo a lo mencionado, a pesar del posicionamiento logrado por el jengibre peruano fresco, las empresas peruanas deberían considerar el desarrollo e introducción de productos elaborados manteniendo la calidad y las características con las que este mercado lo asocia.



Presentaciones listas para el consumidor final como bebidas naturales, alimentos funcionales y las dosis concentradas denominadas “wellness shots”, tienen gran aceptación en el mercado estadounidense por lo que se recomienda considerar estas opciones.



Mercado

De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional, Estados Unidos es el más grande importador de jengibre del mundo, al haber sumado más de US$ 101 millones en el 2018, es decir, el 13% de las importaciones mundiales totales.



Fue seguido por Holanda y Japón con US$ 99.45 millones y US$ 86.8 millones, respectivamente.



La relevancia de este resultado se debe a que las importaciones estadounidenses en el 2018 experimentaron un crecimiento de más de 8% en el último año y tuvieron un crecimiento promedio anual de 13.62% desde el 2012.



Estas cifras muestran la importancia que viene tomando este producto entre los consumidores del país del norte, el cual ha crecido paulatinamente hasta alcanzar las 80,000 toneladas importadas en el último año.



Una de las razones que contribuye al crecimiento del consumo del jengibre, se debe a que el producto fresco es el que impulsa la demanda. De acuerdo con un estudio de Transparency Market Research, esta demanda es fuertemente influenciada por la creciente popularidad del jengibre como medicina herbal.



A esto, su consumo es asociado con varios beneficios para la salud como aliviar dolores musculares, promover la buena digestión y ayudar a combatir enfermedades infecciosas. Así, este producto se utiliza en casa como ingrediente y aditivo en jugos, ensaladas, guisos, postres y en diversos platos y recetas, principalmente en gastronomía oriental.



Otro de los motivos que contribuyen al crecimiento del consumo del jengibre, se debe a que varias empresas de alimentos lo utilizan frecuentemente como insumo para elaborar diversos productos debido a su sabor y aroma intenso.



Marcas

En ese sentido, es utilizado para la elaboración de distintos tipos de bienes con valor agregado como bebidas, tés, dulces, snacks, barras energéticas, cápsulas, entre otros. Por ejemplo, la marca neoyorquina Simply Gum tiene el jengibre entre sus sabores naturales de goma de mascar y mentas.



Otro ejemplo es la marca de barras energéticas Bearded Brothers la cual utiliza jengibre orgánico como ingrediente de su presentación Fabulous Ginger Peach.



Otro caso destacado es la empresa Ginger People, que cuenta con diversos productos con el jengibre como ingrediente principal como dulces, jugos, salsas, entre otros.



Asimismo, de acuerdo a Mintel, el jengibre es el ingrediente que lidera en la categoría de jugo envasado ya que al añadirlo disminuye el nivel de dulzor, lo cual es buscado por varios consumidores.



Empresas peruanas

Al respecto, empresas peruanas que desarrollen e innoven productos a base de jengibre con valor agregado, contarían con una ventaja competitiva en la industria, como ya lo vienen haciendo algunas de ellas.



Por ejemplo, Pacific Fruit Perú, compañía que cuenta con pulpa de jengibre y Ecoandino, con rebanadas deshidratadas dentro de su oferta de productos. Un factor adicional que aporta al aumento de la demanda se debe a que también es altamente adquirido en polvo como aditivo gracias a su sabor picante.



Así, un reporte elaborado por Nielsen informó que las ventas de jengibre como especia en el mercado minorista fue de US$ 135.68 millones llegando a ser el preferido por el público estadounidense, superando a otros productos como canela, nuez moscada y calabaza con US$ 127.89 millones, US$ 37.66 millones y US$ 15.64 millones, respectivamente.



Estos números evidencian la preferencia que está teniendo el jengibre en sus diferentes presentaciones en el mercado estadounidense durante los últimos años.