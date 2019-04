EE.UU. compra el 49% de textiles utilitarios que exporta Perú, estas son las oportunidades

El Perú que tiene a Estados Unidos como su principal mercado de textiles utilitarios con un 49% de participación, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.



Las exportaciones peruanas hacia este país están concentradas en dos categorías. Primero, la relacionada a las líneas de cama, cocina y baño con US$ 5.5 millones el 2018, ubicándose en el puesto 29 en el ranking de las importaciones norteamericanas de esta línea y con un 47% de crecimiento respecto al 2017.



Y, en segundo lugar, las mantas con un valor de US$ 4.2 millones, en el puesto sétimo en el ranking de Estados Unidos en esta categoría.



Así, productos peruanos como mantas y cojines de alpaca, sábanas, toallas y batas de algodón Pima vienen ingresando con éxito relativo al mercado estadounidense.



El mercado

El mercado de textiles utilitarios en los Estados Unidos se estima que alcance un valor de US$ 26,400 millones el 2020, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto a los últimos cinco años, según lo indicó la consultora Statista.



Esta industria es liderada por la línea de cama (sábanas, almohadas, edredones) la cual concentra el 48% de participación con ventas proyectadas de US$ 12,700 millones al 2020, seguida por la línea de baño (toallas, cortinas, batas) con el 20.4% (US$ 5,400 millones), línea de pisos (alfombras, tapetes) 20.4% (US$ 5,400 millones), línea de cocina (secadores, mandiles) 7.2% (US$ 1,900 millones) y tapicería (cobertores de muebles y artefactos) 3.7% (US$ 1,000 millones).



Esta expansión de la industria se ve reflejada también en el gasto promedio anual del consumidor en textiles utilitarios, el cual fue US$ 54.5 el 2016 y se proyecta que alcance los US$ 66.5 el 2030, siendo varios los factores que vienen impulsando este crecimiento.



Entre éstos destacan la confianza del consumidor norteamericano, el desarrollo del sector inmobiliario, la expansión de la industria de muebles del hogar, el interés del consumidor en el bienestar y buena salud, la capacidad de expansión de las principales empresas de la industria, la óptima estructura en la red de distribución, así como el desarrollo exponencial del comercio en línea.



En referencia al abastecimiento de Estados Unidos, las importaciones vienen cumpliendo un rol relevante con US$ 14,800 millones el 2018 y con un crecimiento de 6.4% respecto al año anterior, según cifras del Departamento de Comercio. A esto, los principales países proveedores fueron China con US$ 7,300 millones (50% de participación), India con US$ 3,300 millones (22%) y Pakistán con US$ 1,100 millones (7%).



Respecto a los principales tipos de productos, las líneas de cama, cocina y baño destacaron con un valor de importaciones de US$ 9,300 millones, seguidos por las alfombras con US$ 3,000 millones, cortinas con US$ 1,300 millones y mantas con US$ 1,200 millones.



Tendencias

Asimismo, según lo indicado por la consultora Transparency Market Researh entre las principales tendencias que están influenciando este mercado se encuentra el creciente interés por productos premium elaborados con responsabilidad social y ambiental, y que ofrezcan características innovadoras y útiles. Por ejemplo, productos elaborados de fibra de alpaca, la cual es hipoalergénica, resistente al agua y más fuerte que la lana.



Además, esta fuente destaca cómo la importancia del cuidado personal para la población viene expandiendo las líneas de cama y baño, que están directamente relacionadas con la posibilidad de brindar beneficios físicos a través de la relajación y bienestar al momento de dormir y bañarse.



Es por ello que las empresas norteamericanas están lanzando nuevos productos de alta gama como toallas y alfombras de algodón orgánico, sábanas que calientan, almohadas decorativas personalizadas, sábanas que transfieren la humedad hacia el exterior y que permiten un mejor descanso.



Al respecto, el Perú tendría oportunidad en este segmento ya que su oferta exportable incluye sábanas, toallas, almohadas elaborados con algodón Pima y alpaca.



En referencia a los insumos más demandados, en las líneas de cama y baño destacan el algodón egipcio, la seda y el algodón orgánico, los cuales se están volviendo más populares en comparación del algodón convencional y las diferentes variedades de poliéster.



Distribución

Por otro lado, si bien los canales de distribución de esta industria han sido liderados por las tiendas minoristas como Target, Kohl’s, tiendas especializadas como Bed Bath and Beyond, William-Sonoma, así como diseñadores de interiores independientes, en los últimos años este mercado ha sido testigo del ingreso de nuevas empresas, especialmente en el segmento del canal de comercio electrónico, el cual el 2017 tuvo una participación de 14% del total de las ventas.



En tal sentido, la disponibilidad de un variado rango de páginas web y el desarrollo de la infraestructura en la red de distribución de esta industria ha impulsado el aumento de las ventas, ya que los consumidores que no se encuentran en áreas urbanas o cerca de las tiendas de decoración, ahora pueden acceder a estos productos con un servicio de entrega en sus hogares.



Entre las principales empresas norteamericanas del sector que planean o se encuentran en proceso de expansión, destacan Mannington Mills, American Textile Company, Leggett & Platt y WilliamsSonoma.



De esta manera, se tienen ejemplos concretos como American Textile Company la cual inauguró en marzo del 2018 un nuevo almacén y centro de distribución en Tifton, Giorgia de 121,000 m2, el cual le ha permitido duplicar su capacidad de distribución; Bed Bath & Beyond que adquirió la empresa One Kins Lane y finalmente la fusión de las empresas Williams Home Furnishing y Furniture of America.



Por lo tanto, la inminente expansión de este mercado presenta oportunidades para los exportadores peruanos, especialmente tomando en cuenta que las exportaciones totales el 2018 fueron US$ 18.4 millones, siendo los textiles para cama, baño, cocina y mantas las categorías principales, elaborados con materias primas sostenibles como el algodón Pima y la alpaca.



Sin embargo, es sumamente relevante que se considere la importancia de la innovación para desarrollar productos que brinden beneficios de bienestar a los usuarios, así como el factor de la expansión de las empresas norteamericanas a través del canal de comercio electrónico al momento de identificar nuevos clientes en este mercado.