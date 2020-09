El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, alertó de “la rápida apreciación del tipo de cambio del euro, que disminuye la inflación”.

Lane dijo en un blog publicado en la página web del BCE que la inflación seguirá negativa el resto del año, debido al colapso de los precios del petróleo y la reducción temporal del IVA en Alemania, y que después de producirá un rebote a comienzos del próximo año.

“La reciente apreciación del tipo de cambio del euro reduce las perspectivas de inflación. La inflación seguirá baja de forma persistente a medio plazo”, apostilló el economista jefe del BCE.

El jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que el Consejo de Gobierno discutió la reciente “apreciación del euro”, pero que no tienen un objetivo de tipo de cambio, sino que el mandato del BCE es “la estabilidad de precios”.

Lagarde no frenó la subida y el euro se apreció tras sus declaraciones y superó los US$ 1.19.

Antes de la rueda de prensa y de que el BCE comunicara anteriormente que mantiene los tipos de interés y el volumen de compras de deuda, el euro se cambió algo por debajo de US$ 1.1850.

El BCE cuenta con el problema del tipo de cambio, ya que el euro ha pasado desde sus mínimos del mes de marzo de US$ 1.06 a US$ 1.20 en la última semana, pero no parecía excesivamente preocupado según las declaraciones de Lagarde.

La fuerte apreciación del euro es negativa para la zona euro ya que hace menos competitivas sus exportaciones y también disminuye el valor de las importaciones, lo que perjudica el crecimiento e impide que repunte la inflación precisamente en un momento de crisis.