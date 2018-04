Las economías más grandes del mundo en 2018

Estados Unidos tiene la mayor economía del mundo con US$ 20.4 billones, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que muestra que dicha economía aumentó respecto de los US$ 19.4 billones registrados el año pasado.

Seguido por China, con US$ 14 billones, que es un aumento de más de US$ 2 billones en comparación con 2017. Japón ocupa el tercer lugar con una economía de US$ 5.1 billones, frente a los US$ 4.87 billones del año anterior.

Europeos a la carga

Tres países europeos ocupan los siguientes lugares en la lista: Alemania ocupa el cuarto lugar, con una economía de US$ 4.2 billones, el Reino Unido ocupa el quinto lugar con US$ 2.94 billones y Francia el sexto con US$ 2.93 billones.

Seguido de cerca - Reino Unido y Francia, en el séptimo lugar, la economía de la India es de US$ 2.85 billones, e Italia ocupa el octavo lugar con una economía de US$ 2.18 billones. El noveno en la lista es Brasil, con una economía de más de US$ 2.14 billones, mientras que Canadá ocupa el décimo lugar con una economía de US$ 1.8 billones.

Estados Unidos encabeza la lista de economías más grandes del 2018. (Imagen: WEF) Estados Unidos encabeza la lista de economías más grandes del 2018. (Imagen: WEF) (Imagen: WEF)

La escala de la economía de los Estados Unidos pone a los demás en perspectiva. Es más grande que las economías combinadas de los números cuatro a diez en la lista anterior.

En general, la economía mundial tiene un valor estimado de US$ 79.98 billones, lo que significa que Estados Unidos representa más de una cuarta parte del total mundial.

China e India

Sin embargo, su dominio parece estar disminuyendo. Según los datos del Banco Mundial (ilustrado por Visual Capitalist), la economía mundial se expandirá en US$ 6.5 billones entre 2017 y 2019. Se espera que el PIB de los Estados Unidos represente el 17.9% de este crecimiento. Sin embargo, se predice que China representará casi el doble de esto, en 35.2%.

La economía digital de China también está experimentando un período de auge. Ha crecido de menos del 1% del mercado mundial de comercio electrónico hace aproximadamente 10 años al 42% en la actualidad. En comparación, la participación del mercado de los Estados Unidos es del 24%, frente al 35% en 2005.

La economía de China también eclipsará la economía de Estados Unidos para el año 2050, según un informe de la firma de servicios profesionales PwC, que también predice que India superará a los EE. UU.

China, según el informe, tendrá una economía de casi US$ 58.5 billones, mientras que India tendrá alrededor de US$ 44.1 billones y el total de Estados Unidos será de US$ 34.1 billones.

Curiosamente, se espera que Japón (US$ 6.7 billones), Alemania (US$ 6.1 billones), el Reino Unido (US$ 5.3 billones) y Francia (US$ 4.7 billones) caigan al octavo, noveno, décimo y duodécimo en la lista, respectivamente.

Estos países serán reemplazados por Indonesia (US$ 10.5 billones), Brasil (US$ 7.5 billones), Rusia (US$ 7.1 billones) y México (US$ 6.8 billones), que subirán a cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente.

Fuente: Foro Económico Mundial