El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvo su proyección de crecimiento de la economía a 10% para este año, según el último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica 2021 - 2024, presentado por el ministro del sector Waldo Mendoza.

Hay que recordar que en abril del año pasado, el MEF no publicó el informe de actualización correspondiente al periodo 2020 - 2023, porque -según dijo la cartera en ese momento- el impacto de la pandemia del covid-19 no lo permitía. Sin embargo, en agosto del 2020, se publicó el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, en el que se proyectó un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) de 10% .

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

“Uno se pregunta por qué se recupera tan rápido en plena pandemia. En una crisis económica, el crédito también se contrae. En tiempos normales, el crédito crecía a un ritmo de 6% anual, y en plena pandemia -y hasta ahora- se duplica o hasta triplica. Esto es a juicio nuestro una de las razones por las que nos hemos recuperado tan rápido”, sostiene Mendoza.

El titular de Economía recordó los programas aprobados como Reactiva Perú y el FAE-Mype, así como el reciente PAE-Mype. “Se suele decir que el 10% es un crecimiento estadístico. Pero imaginemos que no hubieran existido esos programas crediticios. Si el gobierno, junto con el BCR, no hubiera otorgado ese crédito, las empresas hubieran quebrado masivamente por lo tanto no habría recuperación estadística”, añadió.

Ingresos y gastos

También señaló que tras registrar un déficit fiscal de 8.9% del PBI en el 2020, como consecuencia de la pandemia, se empezará a reducir hacia adelante. Para este año, se estima que el déficit fiscal llegue a 5.4% del PBI, vinculado al nivel de ingresos y gastos previstos, y recién en el 2024 llegaría a 1.6% del PBI.

En otro momento, Mendoza subrayó que es necesario mantener la sostenibilidad fiscal del país. “¿Qué importancia tiene esto? Cuando emitimos bonos, nos prestamos a las tasas de interés más bajas de América Latina, significa pagar menos intereses. Tasas de interés bajas de soberanos contagian a las tasas de interés privada. Esa es la ventaja de ser responsable fiscalmente”, subrayó.

-Largo plazo-

Para el periodo 2022-2024, se mantiene la proyección de crecimiento del PBI en 4.5%, sostenida por la demanda interna, el incremento de las exportaciones ante el inicio de producción de proyectos cupríferos, la recuperación de la demanda externa, y el impulso a la competitividad y productividad.

En este período, la inversión privada estaría dinamizada por la continuidad en la ejecución de proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, el Terminal Portuario Chancay. Asimismo, durante este periodo, entre otros aspectos, se espera el inicio de construcción de obras priorizadas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), principalmente de los proyectos que se espera adjudicar en 2021, refirió el MEF.