Economía peruana: LatinFocus prevé caída en consumo este año y mayor inversión hacia 2019

El último reporte de Focus Economics Consensus Forecast, elaborado por LatinFocus, reveló que en abril el gasto en consumo se reduciría desde 3.3% (que estimó en abril) hasta 3.2% (estimado en mayo) para el 2018, mientras que para el 2019 las proyecciones se mantuvieron en 3.6%.

Aunque mantuvo las proyecciones para el PBI, el LatinFocus señala que la economía peruana cobró impulso en el primer trimestre, tras una desaceleración en el cuarto trimestre de 2017 debido al entorno político inestable, que acabó con la salida el expresidente Kuczynski.

La actividad económica se aceleró en los primeros dos meses del año, impulsada por el aumento de las ventas en el extranjero y el consumo interno, y una expansión crediticia más rápida.

Inversión

El consenso de las proyecciones estima que la inversión mantendrá un avance de 4.5% para el 2018 y aumentará su ritmo desde 4.6% -estimado en abril - hasta 4.8% - estimado en mayo - para el 2019.

LatinFocus señala que hacia el segundo trimestre, la inversión pública, que se contrajo en marzo, se recuperó en abril. Esto, junto con una marcada mejora en la confianza empresarial y una cierta reducción en el déficit fiscal, es un buen augurio para la inversión fija en el futuro.

En abril, el nuevo ministro de finanzas anunció un plan para aumentar la inversión pública y atraer más inversión empresarial.

La producción industrial también aumentó sus proyecciones. Estas pasaron de 2.6% en abril hasta 2.9% en mayo; mientras que para el 2019 pasaron de 2.7% hasta 2.8%.

En marzo, la producción en el sector minero se recuperó luego de dos meses consecutivos de declive, y el sector de la construcción continuó expandiéndose a un ritmo saludable, respaldado por condiciones de financiamiento favorables.

Por otro lado, el PBI per capita se ubicó en US$ 7,083 el 2018, desde su anterior proyección de US$ 7,094, una reducción de 11 dólares.

Para el 2019, la proyección de PBI per capita se redujo desde US$ 7,444 hasta US$ 7,431, una reducción de 13 dólares.

PBI

Por último, las proyecciones de LatinFocus para el PBI del 2018 y 2019 se mantuvieron en 3.6% y 3.7%.

La actividad económica ganó fuerza en febrero, aumentando un 2.9% interanual, ligeramente más rápido que la tasa de crecimiento del 2.8% observada en enero.

El resultado de febrero marcó la segunda aceleración consecutiva, luego de tres meses consecutivos de crecimiento moderado en el cuarto trimestre de 2017.

La inflación aumentó hasta 0.5% en abril desde un mínimo de varios años de 0.4% en marzo. En un contexto de inflación moderada y crecimiento por debajo del potencial, el BCR mantuvo la tasa de interés de política sin cambios en 2.75% en su reunión del 10 de mayo.

Los panelistas ven la inflación que termina en 2018 en 2.2% y 2019 en 2.5%.

Proyecciones

El reporte señala que la economía debería ganar fuerza en los próximos trimestres, especialmente si el nuevo gobierno puede aumentar la inversión pública para reconstruir la infraestructura dañada por el Coastal El Niño y mejorar el clima de negocios.

Esto también debería impulsar el sentimiento del consumidor, apuntalando el gasto de los hogares. Sin embargo, la inestabilidad política sigue siendo el principal riesgo a la baja para las perspectivas. Los panelistas de FocusEconomics ven el PIB expandiéndose 3.6% en 2018, sin cambios desde el pronóstico del mes pasado, y 3.7% en 2019.