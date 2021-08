El impacto de la crisis política afectaría a la economía este segundo semestre. Alfredo Thorne, socio de Thorne & Associates, y ex ministro de Economía, refirió que la producción eléctrica alcanzó picos en junio, pero se revierte marcadamente por el riesgo político.

“Eso lo que muestra es que debido a la crisis política definitivamente ha habido un cambio en la tendencia”, remarcó. Es así que ajustó a la baja su proyección de crecimiento para este año desde 9.6% a 9.1%. La revisión no fue mayor -en parte- porque la primera parte del año ya está cerrada (el PBI se expandió a dos dígitos en parte por un efecto estadístico).

Sin embargo, la incertidumbre política golpearía más en el 2022. El economista ahora espera que el PBI se expanda solo 1.8% el próximo año y ya no el 3.6% esperado antes.

" Decimos que el consumo es afectado por la inflación y la inversión privada es golpeada por el shock político. Además, vemos que el gran debate de la Asamblea Constituyente se dará en algún momento del 2022. Contra eso, tienes dos factores positivos: uno es la ejecución pública y después el sector externo. Pero, aun así, no hay nuevos proyectos mineros, no hay nuevas inversiones, no hay APP”, explicó.

A esto se suma que Thorne & Associates también prevé que el BCR va a empezar a subir sus tasas en el cuarto trimestre del 2021 y en el 2022 para tratar de controlar la inflación y el tipo de cambio.

Asamblea Constituyente

En su reporte económico mensual, Thorne plantea tres escenarios sobre la creación de una Asamblea Constituyente (AC) (ver tabla), siendo el más probable -para el economista- el segundo: en el que el Congreso da luz verde a la figura de una AC en la Constitución actual, pero como condición de la negociación, el Parlamento rechaza la pretensión del presidente Pedro Castillo de incluir a sindicalistas y organizaciones populares (sin partido político y afines a Perú Libre) como opciones de postulantes.

De hecho, este segundo escenario, es el que se contempla en las proyecciones económicas actuales de Thorne & Associates.

Las medidas y el déficit

La consultora estimó que las propuestas de Castillo en su discurso de 28 de julio costarán, al menos, más de S/ 15,000 millones o 2% del PBI (por ejemplo, S/ 3,000 millones para inversión pública de gobiernos subnacionales; S/ 1,000 millones para reparación de trochas; bono de S/ 700 para familias vulnerables, etcétera).

Asume que estos anuncios se cumplan en lo que resta del 2021 y en el 2022, con lo cual el déficit fiscal de este y el próximo años sería mayor al esperado por el MEF (ver gráfico).