Economía peruana habría crecido 5.5% en abril, señala el Scotiabank

El Producto Bruto Interno ( PBI) de Perú habría registrado una expansión de alrededor del 5.5% en abril del presente año, estimó el banco Scotiabank.





Este resultado habría sido impulsado por:

• El desembarque de anchoveta, que bordeó un millón de toneladas, superior en 161% respecto a abril del 2017, lo que tendría un impacto directo (Pesca) e indirecto (Manufactura Primaria) de cerca de un punto porcentual en el PBI de abril.



Asumiendo que se mantenga la captura promedio diaria de la primera quincena de mayo, en este mes se registraría una captura de 1.7 millones de toneladas, mayor en 40% respecto a mayo del 2017”, manifestó el analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano.



Ello implicaría una captura de 600 mil toneladas en junio para completar la cuota, nivel similar al registrado en el mismo mes del 2017.



• La producción de energía eléctrica - un proxy de la actividad económica- creció 6%, la tasa más alta desde enero del 2017 y superior al incremento de 3% registrado en marzo.

PBI y producción de electricidad al 18 de mayo. Scotiabank



• El consumo interno de cemento aumentó 8.7%, por encima del 4.1% de marzo. Por su parte, la inversión pública en infraestructura -medida a través del índice de Avance Físico de Obras (IAFO)- creció 12%, recuperándose de la caída de 13.9% de marzo.



• Las ventas de vehículos nuevos alcanzó 16,883 unidades, mayores en 33% respecto a abril del 2017, recuperándose de la caída de 10% en marzo y su mayor tasa mensual de crecimiento desde abril del 2013.



También habrían contribuido a este repunte en abril algunos factores puntuales como:



- Un efecto estadístico positivo debido tanto a una baja base comparación -el PBI creció sólo 0.4% en abril del 2017 afectado por el Fenómeno El Niño- como al efecto calendario -mayor número de días útiles pues los feriados de Semana Santa cayeron este año en marzo y no en abril como en el 2017-; y

- una significativa recuperación de la inversión pública (+12%) una vez realizado el cambio de gobierno.



Primer trimestre

El PBI cerró el primer trimestre del 2018 con una expansión de 3.2%, su ritmo de expansión más alto desde el tercer trimestre del 2016, lo que se debió en parte al dinamismo de la actividad económica en marzo (+3.9%), impulsada por un crecimiento mayor a lo previsto de los sectores primarios como Agropecuario y Minería.



Por su parte, los sectores no primarios vinculados a la demanda interna continuaron con su gradual aceleración, con excepción de la Construcción, la cual se vio afectada por el mayor ruido político asociado al cambio de gobierno, lo que perjudicó la ejecución de la inversión pública.



El impacto positivo de los sectores Pesca y Agropecuario continuaría en mayo, aunque a un menor ritmo que en abril, pero se diluiría en junio, indicó Nano en el Reporte Semanal del banco.



No obstante, el Scotiabank previó que continuará la gradual aceleración de los sectores no primarios liderados por Construcción y Servicios, así como que empiece a consolidarse la incipiente recuperación de la Manufactura No Primaria, en particular industrias vinculadas a los sectores minería y construcción.



Tomando en consideración las razones anteriores, proyectó que el PBI registrará una expansión en torno a 4% durante el segundo trimestre del 2018.