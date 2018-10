Economía peruana habría crecido 2.4% en el tercer trimestre, según MEF

En el tercer trimestre del año la economía peruana habría sufrido una desaceleración "temporal" y registraría un crecimiento de 2.4%, estimó hoy el viceministro de Economía, Hugo Perea .

Durante su presentación en el Capital Markets, Banking & Finance, Perea explicó que dicha contracción se debe a la volatilidad de los mercados externos y el débil desempeño del sector primario local.

Según el viceministro de Economía, el ajuste monetario en Estados Unidos y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China golpearon a los mercados cambiarios y a los precios de los metales, lo que generó una contracción de la inversión en exploración minera local cercana al 20%.

"[Sin embargo] A corto plazo no deberíamos tener problemas para estar alrededor de 4% [crecimiento económico], los próximos años los proyectos mineros ayudarían unas décimas. La parte del ruido político es importante si es persistente; pero puede ser una oportunidad para generar mejoras. De momento no vemos un impacto sensible", comentó el funcionario del MEF .

En esa línea, el viceministro estimó na recuperación en el cuarto trimestre por un crecimiento de la inversión pública y de la actividad pesquera. "Por ello seguimos pensando que las tendencias que vemos en la economía están alineadas con la proyección que tenemos para fin de año de un 4% de crecimiento", agregó.

Asimismo, detalló que al 21 de octubre la inversión pública del gobierno general está creciendo a tasas de dos dígitos. "Luego de esa tendencia preocupante en agosto y setiembre la inversión pública vuelve a tener dinamismo", sostuvo.

"Al 21 de octubre, la producción de electricidad creció 4.2%, la mayor tasa desde abril 2018. Vale resaltar que la electricidad es un indicador muy vinculado con demanda interna ", resaltó durante su exposición.